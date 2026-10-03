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۱.۳ تن چوب تاغ در دو عملیات جداگانه در شبانه روز گذشته در شهرستان ورزنه کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ورزنه در این خصوص گفت: در شبانهروز گذشته، با تلاش شبانهروزی نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و تعامل عوامل فرماندهی انتظامی شهرستان، 2 محموله قاچاق چوب تاغ در مجموع به وزن بیش از ۱۳۰۰ کیلوگرم کشف شد.
توسلی افزود: درعملیات اول هنگام گشت، کنترل و کمین شبانه در دل جنگلهای تاغ، نیروهای یگان حفاظت با دیدن یک دستگاه خودرو و بازرسی از آن،حدود ۱۰۰ کیلوگرم چوب تاغ به همراه سه اره دستی را کشف و ضبط کردند و متخلف به همراه چوبهای کشف شده، وسایل قطع درختان و خودروی توقیف شده برای اجرای مراحل قانونی به کلانتری ورزنه معرفی شد.
وی گفت: همچنین در عملیات دوم در پی اجرای طرح گشت و مراقبت از اراضی ملی، در محدوده روستای فارفان، نیروهای یگان حفاظت موفق با اقدام هوشمندانه حدود ۱۲۰۰ کیلوگرم چوب تاغ که از جنگلهای تاغ شهرستان هرند بریده و به این مکان منتقل و دپو شده بود، شناسایی کرده و برای سیر مراحل قانونی به انبار اداره منتقل شد.
توسلی افزود : درختان تاغ تاثیر حیاتی در تثبیت شنهای روان و جلوگیری از پیشروی بیابان دارند.
وی از مردم و دوستداران منابع طبیعی خواست: در صورت مشاهده هرگونه قطع، نگهداری یا حمل غیرمجاز چوبهای جنگلی، موضوع را به اداره منابع طبیعی شهرستان اطلاع دهند.