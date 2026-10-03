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افشین علا، شاعر و ترانهسرای کشورمان سروده جدید خود با عنوان «سیاههی اوهام» را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، افشین علا در شعر تازهای با عنوان «سیاههی اوهام» نوشت:، چون عازمیم سوی وطن، شرط عقل نیست/سر را فرو کنیم در این ره به آخوری.
افشین علا، شاعر و ترانهسرا، در شعر تازهای نوشت:
امروز اگر ز شش جهت از چرخ، دلخوری
تغییر در پی است، چرا در تغیری؟
کوهی، به خود ز ناله چرا تیشه میزنی؟
سروی، ز خود به غصه چرا ریشه میبری؟
جایی برای شادی اگر در دل تو نیست
زآن روستای عزیز که از آرزو پری
حیف تو نیست شب همه شب تا سپیدهدم
بنشینی و سیاههی اوهام بشمری؟
اجر تو با خداست، ز احسان بندگان
هرگز نمیرسد به تو پاداش درخوری
وقتی که از تو کاخ سخن گشته استوار
دل خوش مکن به خشتی و سنگی و آجری.
چون عازمیم سوی وطن، شرط عقل نیست
سر را فرو کنیم در این ره به آخوری
لطف سفر به چیست؟ فقط یک پیاله چای
زین رو بسنده کن به اجاقی و چادری
گیرم بریده شد نفست در میان راه
باید زدن گریز به راه میانبری.
چون گوی خالیاند در این ره، حرامیان
مثل حباب میشکنند از تلنگری
شاه بلامنازع دنیا و آخرت
در انتظار توست چرا غصه میخوری؟!