افشین علا، شاعر و ترانه‌سرای کشورمان سروده جدید خود با عنوان «سیاهه‌ی اوهام» را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، افشین علا در شعر تازه‌ای با عنوان «سیاهه‌ی اوهام» نوشت:، چون عازمیم سوی وطن، شرط عقل نیست/سر را فرو کنیم در این ره به آخوری.

افشین علا، شاعر و ترانه‌سرا، در شعر تازه‌ای نوشت:

امروز اگر ز شش جهت از چرخ، دلخوری

تغییر در پی است، چرا در تغیری؟

کوهی، به خود ز ناله چرا تیشه می‌زنی؟

سروی، ز خود به غصه چرا ریشه می‌بری؟

جایی برای شادی اگر در دل تو نیست

زآن روست‌ای عزیز که از آرزو پری

حیف تو نیست شب همه شب تا سپیده‌دم

بنشینی و سیاهه‌ی اوهام بشمری؟

اجر تو با خداست، ز احسان بندگان

هرگز نمی‌رسد به تو پاداش درخوری

وقتی که از تو کاخ سخن گشته استوار

دل خوش مکن به خشتی و سنگی و آجری.

چون عازمیم سوی وطن، شرط عقل نیست

سر را فرو کنیم در این ره به آخوری

لطف سفر به چیست؟ فقط یک پیاله چای

زین رو بسنده کن به اجاقی و چادری

گیرم بریده شد نفست در میان راه

باید زدن گریز به راه میان‌بری.

چون گوی خالی‌اند در این ره، حرامیان

مثل حباب می‌شکنند از تلنگری

شاه بلامنازع دنیا و آخرت

در انتظار توست چرا غصه می‌خوری؟!