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فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کاهش ۱۰ درصدی وقوع سرقت و جرایم در شش شهرستان این حوزه در پی اجرای طرحهای امنیت اجتماعی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار محمد رضا علیزاده، با اشاره به اجرای طرحهای مختلف پلیس با هدف افزایش امنیت اجتماعی و کاهش جرائم در شش شهرستان غرب استان تهران گفت:اجرای طرحهای مختلف از جمله طرحهای آرامش، شاهد کاهش ۱۰ درصدی وقوع سرقت و جرائم در سطح این حوزه بودهایم.
وی افزود: افزایش ۴۵درصدی کشفیات و ۴۳ درصدی دستگیریها نیز در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از دستاوردهای پلیس بوده است.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران از افزایش ۸۹ درصدی رضایت مردم از پلیس را نتیجه تلاش شبانه روزی پلیس دانست و بیان کرد: اجرای طرحهای محله محور همچنان ادامه خواهد داشت.