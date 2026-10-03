شیوع ابتلا به بیماری آنفولانزا و دیگر بیماری‌های تنفسی در کشور و از جمله استان اصفهان افزایش نسبی داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرگروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان گفت:بخش زیادی از مشکلات تنفسی افراد مانند تب، بدن درد، گلو درد و سرفه در درجه اول ناشی از ابتلا به ویروس آنفلوآنزا است.

دکتر رضا فدایی با بیان اینکه ویروس آنفولانزا از یک روز قبل از شروع علائم تا حدود پنج روز پس از آن قابل انتقال است، افزود: حضور فرد مبتلا به آنفولانزا در بیرون از منزل، زمان بهبود بیماری را طولانی همچنین باعث انتقال بیماری می‌شود.

وی از بیماران خواست به محض ابتلا به هرکدام از علائم، به پزشک مراجعه و به میزان تجویز پزشک در منزل استراحت موقع عطسه و سرفه، جلوی بینی و دهان خود را بگیرند و در هنگام خروج اضطراری ماسک بزنند.

فدایی با تأکید بر پرهیز از خوددرمانی هنگام ابتلا به بیماری آنفولانزا تأکید کرد: درصورتیکه فردی به بیماری‌های تنفسی مبتلا می‌شود، باید دوره طبیعی بیماری را طی کند و آنتی‌بیوتیک‌ها نه‌تنها بی‌تأثیر هستند بلکه مصرف بی‌رویه آنها موجب مقاومت ویروسی در بدن می‌شود.

مدیرگروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان در خصوص تزریق واکسن آنفولانزا هم توصیه کرد کودکان و افراد سالمند و دارای بیماری زمینه‌ای، خاص و سخت علاج حتما این واکسن را تزریق کنند.

فدایی اضافه کرد: با توجه به اقلیم کشور، تزریق واکسن آنفولانزا در فصول پاییز و زمستان امکان پذیر است ولی بهتر است در اسرع وقت باشد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم گفت: ۱۸ هزار واکسن آنفولانزا در مرحله اول ویژه بیماران زمینه‌ای، خاص و سخت علاج در ۶ داروخانه منتخب استان اصفهان توزیع شده و با ارائه کدملی و مستند‌ها قابل دریافت است.

محمود اعتباریان افزود: برای مادران باردار مثل سال‌های گذشته، تزریق واکسن آنفولانزا در مراکز خدمات جامع سلامت در شهر‌ها و خانه‌های بهداشت در روستا‌ها صورت می‌گیرد.

یاسر میرزا علیان مدیر گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت استان اصفهان نیز، مصرف متعادل انواع مواد غذایی همچون میوه، سبزی، لبنیات و پروتئین را در تقویت سیستم ایمنی بدن و به دنبال آن در پیشگیری و تسریع در روند درمان مبتلایان به آنفولانزا و دیگر بیماری‌های تنفسی موثر دانست.

آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی تنفسی است که هم به صورت فصلی و هم به شکل همه گیری بروز می‌کند.

این بیماری بعد از سرماخوردگی معمولی، یکی از شایع‌ترین عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی به شمار می‌آید.