دومین جشنواره دوشاب‌پزی قوشچی با هدف پاسداشت و حفظ آیین‌های سنتی، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و تولیدی شهر و حمایت از میراث بومی منطقه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دومین جشنواره دوشاب‌پزی قوشچی با حضور مسئولان، شهروندان و جمعی از علاقه‌مندان به فرهنگ و آیین‌های بومی در محل پارک ملت این شهر برگزار شد.

در این جشنواره، فرآیند سنتی دوشاب‌پزی و بخشی از آیین‌ها و رسوم مرتبط با آن به نمایش درآمد و ظرفیت‌های فرهنگی، کشاورزی و گردشگری شهر قوشچی نیز به حاضران معرفی شد.

این جشنواره با هدف حفظ و انتقال سنت‌ها و آیین‌های بومی به نسل‌های آینده و همچنین ایجاد زمینه‌ای برای معرفی بیشتر قوشچی به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری منطقه برگزار شد

شهردار قوشچی در این مراسم با اشاره به اهمیت حفظ آیین‌ها و سنت‌های بومی اظهار کرد: «تلاش می‌کنیم با برگزاری این جشنواره، سنت‌ها و آیین‌های قدیمی شهر را حفظ کنیم و در کنار آن ظرفیت‌های قوشچی را نیز معرفی کنیم.

وی افزود: «در تلاش هستیم تا سومین دوره جشنواره دوشاب‌پزی قوشچی که سال آینده برگزار خواهد شد، با پیگیری‌های انجام‌شده به ثبت ملی برسد.»

برگزاری این جشنواره در کنار معرفی فرآیند سنتی دوشاب‌پزی، فرصتی برای معرفی محصولات بومی و ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری قوشچی و تقویت حضور این شهر در رویداد‌های فرهنگی و گردشگری منطقه فراهم کرده است