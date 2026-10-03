پخش زنده
امروز: -
رئیس انجمن سنگآهن ایران گفت: مشکل سوخت معادن تنها افزایش قیمت نیست، بلکه کاهش سهمیه و کیفیت سوخت نیز به چالشهای جدی این بخش تبدیل شده است.
مهرداد اکبریان در گفتوگو با خبرنگارصنعت و معدن خبرگزاری صدا وسیما با بیان اینکه سوخت یکی از نهادههای اصلی تولید معدنی است، افزود: معادن امروز با سه مسئله در حوزه گازوئیل مواجهاند؛ نخست قیمت، دوم میزان سهمیه تخصیصی و سوم کیفیت سوخت تحویلی است.
وی اضافه کرد: در بسیاری از موارد میزان سوختی که بر اساس بررسیهای کارشناسی وزارت صمت به معدن اختصاص پیدا میکند، در مرحله بعد دوباره توسط شرکت پالایش و پخش مورد بازبینی قرار گرفته و کاهش مییابد؛ در حالی که میزان مصرف واقعی معدن، تعداد ماشینآلات، ساعات کار و میزان تولید آن پیشتر اعلام و تأیید شده است.
رئیس انجمن سنگآهن ایران ادامه داد: نتیجه این فرآیند، تخصیص سهمیهای است که پاسخگوی نیاز واقعی معادن نیست و آنها را مجبور میکند یا فعالیت خود را کاهش دهند یا به سمت تأمین سوخت از بازار غیر رسمی با هزینههای بالاتر بروند.
اکبریان با اشاره به سهم پایین معادن از مصرف گازوئیل کشور گفت: کل مصرف گازوئیل بخش معدن حدود دو درصد مصرف کشور است؛ بنابراین محدود کردن سوخت معادن تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف ملی ندارد، اما میتواند تولید، اشتغال و زنجیرههای بزرگی مانند فولاد و آلومینیوم را تحت تأثیر قرار دهد.
وی درباره قیمت سوخت نیز افزود: گازوئیل تحویلی به معادن کوچک و متوسط با قیمت حدود هشت هزار و ۷۰ تومان عرضه میشود که با هزینههای جانبی مانند حملونقل، قیمت تمامشده آن برای معدن به حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان میرسد؛ اما برای معادن بزرگ این عدد میتواند تا حدود ۴۰ هزار تومان افزایش یابد.
رئیس انجمن سنگآهن ایران تأکید کرد: افزایش قیمت سوخت در شرایطی اتفاق افتاده که سایر نهادههای معدنی مانند مواد ناریه، ماشینآلات، تجهیزات، حقوق دولتی و هزینههای تولید نیز افزایش یافتهاند و مجموع این عوامل نقاط شکست معادن را بیشتر کرده است.
اکبریان با بیان اینکه معادن سنگآهن به دلیل حجم بالای عملیات خاکبرداری و تولید، حساسیت بیشتری نسبت به هزینه سوخت دارند، گفت: هرچه حجم تولید بالا و ارزش هر تن محصول پایینتر باشد، اثر افزایش هزینه سوخت بیشتر خود را نشان میدهد.
وی درباره وضعیت فعالیت معادن سنگآهن نیز افزود: از حدود ۶۶۰ پروانه بهرهبرداری سنگآهن در کشور، در سالهای گذشته حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ معدن فعال بودند و برآورد من این است که اکنون تعداد معادن فعال و دارای شرایط پایدار به کمتر از ۱۱۰ واحد رسیده باشد.
رئیس انجمن سنگآهن ایران هشدار داد: کاهش ظرفیت تولید معادن تنها به موضوع سوخت مربوط نیست؛ مجموعهای از مشکلات مانند محدودیت بازار، دشواری صادرات، کمبود ماشینآلات و کاهش سرمایه در گردش باعث شده برخی معادن از ظرفیتهای ۸۰ و ۹۰ درصدی به ظرفیتهای کمتر از ۵۰ درصد برسند و بخشی از معادن کوچک و متوسط با خطر توقف فعالیت مواجه شوند.
اکبریان در پایان تأکید کرد: با توجه به نقش معدن در تأمین مواد اولیه صنایع بزرگ و ایجاد اشتغال، سیاستگذاری در حوزه سوخت باید به گونهای باشد که چرخ تولید معدنی متوقف نشود؛ چراکه توقف معدن، زنجیرههای زیادی از اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.