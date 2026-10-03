در راستای برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای عرضه تا ۲ میلیارد دلار اسکناس ارز، فرآیند فروش ارز از صبح امروز شنبه ۱۱ مهرماه آغاز شد و در مرحله اول، یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی در سراسر کشور عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس برنامه جدید ارزی این بانک، بانک‌های ملت، تجارت، صادرات و سامان از امروز فروش ارز به متقاضیان را آغاز کرده‌اند. این چهار بانک، ارز مورد نیاز متقاضیان را در چارچوب سهمیه جدید عرضه می‌کنند.

در این طرح، تمامی هموطنان بالای ۱۸ سال می‌توانند با ارائه کارت ملی، نسبت به تأمین نیاز ارزی خود تا سقف ۱۰ هزار دلار اقدام کنند.

متقاضیان برای مشاهده فهرست شعب منتخب و اطلاع از نحوه مراجعه، می‌توانند به وب‌سایت بانک‌های ملت، تجارت، صادرات و سامان مراجعه کنند.