شناسایی و توقیف هزار و ۳۱۵ ماینر غیرمجاز در خراسان جنوبی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی از کشف هزار و ۳۱۵ ماینر غیرمجاز از ابتدای اجرای طرح مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: از ابتدای اجرای طرح مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز (پنج سال اخیر) تاکنون هزار و ۳۱۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در ۱۳۱ نقطه استان شناسایی، کشف و توقیف شده است.
دادگر افزود: فعالیت مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز یکی از مصارف غیرمتعارف برق در شبکه توزیع است که با توجه به افزایش مصرف در دوره اوج گرما، شناسایی و جلوگیری از فعالیت این مراکز اهمیت بیشتری پیدا میکند.
وی گفت: در اجرای طرح مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز، اقدامات شناسایی و کشف با همکاری مجموعههای اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و قضایی انجام شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان افزود: از مجموع تجهیزات کشفشده، ۳۷۲ دستگاه مربوط به ۴۴ مرکز بوده که در سال گذشته شناسایی و جمعآوری شده است و روند شناسایی مراکز غیرمجاز در سال جاری نیز ادامه دارد.
دادگر با اشاره به میزان مصرف برق دستگاههای استخراج رمزارز گفت: هر دستگاه ماینر غیرمجاز به طور متوسط معادل مصرف برق حدود ۱۲ خانوار مسکونی برق مصرف میکند و فعالیت همزمان تعداد زیادی از این تجهیزات میتواند بار قابل توجهی به شبکه تحمیل کند.
وی افزود: فعالیت غیرمجاز این تجهیزات علاوه بر افزایش مصرف برق، در شرایط اوج بار میتواند تامین برق پایدار مشترکان را با دشواری مواجه کند از این رو شناسایی و جمعآوری این دستگاهها یکی از برنامههای شرکت توزیع نیروی برق استان است.
دادگر با قدردانی از همکاری دستگاههای مسئول در اجرای طرح مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: همکاری مجموعههای اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و قضایی در شناسایی مراکز غیرمجاز نقش موثری داشته و برخورد قانونی با این مراکز همچنان ادامه خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان از مردم خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیت ماینرهای غیرمجاز، موضوع را به شرکت برق اطلاع دهند.
دادگر گفت: شهروندان میتوانند نام استان، شهرستان و نشانی محل موردنظر را به سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ ارسال کنند و اطلاعات دریافتشده به صورت محرمانه مورد بررسی قرار میگیرد.
وی افزود: در صورتی که گزارش مردمی به کشف ماینر غیرمجاز منجر شود، مطابق ضوابط برای گزارشدهنده پاداش در نظر گرفته شده است که این پاداش میتواند تا سقف ۳۲۰ میلیون تومان باشد و برای ۱۰ ماینر اول به ازای هر دستگاه سه میلیون تومان پاداش تعیین شده است.
دادگر همچنین از شهروندان خواست موارد مربوط به مصرف غیرمجاز یا غیرمتعارف برق را نیز گزارش کنند و گفت: این موارد از طریق سرشماره ۳۰۰۰۶۱۲۱ به صورت محرمانه قابل اعلام است.