به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، حبیب اسدالله نژاد با بیان اینکه قیمت فعلی مرغ، منطقی نیست، تصریح کرد: «در حال حاضر مرغ در سطح کشور حداقل ۱۰۰ هزار تومان پایین‌تر از قیمت واقعی خود عرضه می‌شود و این شرایط استمرار نخواهد داشت.

وی علت کاهش نسبی قیمت مرغ را، عرضه بیشتر از تقاضا عنوان کرد و افزود: علت این شرایط این است که ما با مازاد تولید در سطح کشور مواجه هستیم و با توجه به هزینه های تولید و به ویژه قیمت خوراک، تولیدکنندگان ما روزانه چیزی در حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان ضرر می کنند.

مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی اظهار داشت: این بازار فرصت مناسبی است تا مردم سهم گوشت مرغ را به‌عنوان یک ماده پروتئینی با ارزش تغذیه‌ای بالا و قیمت پایین در سر سفره‌های خودشان افزایش بدهند و مرغ مورد نیاز روزهای آتی خودشون رو هم تأمین کنند تا از این طریق هم هزینه‌های سفره خودشان را کاهش بدهند و هم به استمرار و پایداری تولید کمک کنند.

گزارش های رسانه ای نشان می دهند که هرکیلوگرم مرغ تازه در بازار حدود 250 هزار تومان است.