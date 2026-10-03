تیم ستارگان فسا در مسابقات لیگ فوتبال فارس، مقابل تیم پیشگامان شیراز به پیروزی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فسا گفت: در هفته اول لیگ بزرگسالان فوتبال استان فارس، تیم ستارگان فسا (اتحاد قره بلاغ) در دقیقه ۸۰ با گل محمد سروی با نتیجه یک بر صفر تیم پیشگامان شیراز را در ورزشگاه حافظیه شکست داد.

تقی نژاد افزود: این بازی‌ها به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود و تیم‌های ستارگان فسا، عقاب شیراز، شهدای خشت، خیبر فیروزآباد، فجر شهید سپاسی، لیدوما نورآباد، استقلال شیراز، میلانو میمند، پادنا میمند، وصال مرصاد جهرم و پیشگامان شیراز حضور دارند.