سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران اعلام کرد: با تلاش متخصصان پژوهشگاه فضایی ایران، سامانه «ایران‌زمین» توسعه و طراحی شده است؛ سامانه‌ای که می‌توان آن را «گوگل‌ارث ایرانی» دانست و جای آن در کشور خالی بود.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نادر مکاری در نشست خبری به مناسبت هفته جهانی فضا به مناسبت هفته جهانی فضا، افزود: در بسیاری از مواقع دسترسی به گوگل‌ارث با محدودیت مواجه می‌شد و توسعه یک سامانه بومی در این حوزه از جمله تغییرات مهمی است که در پژوهشگاه فضایی ایران شکل گرفته است.

وی با اشاره به آغاز هفته جهانی فضا و شعار امسال این هفته با عنوان «انقلاب ماهواره‌برها»،اظهار داشت: شعار امسال هفته فضا یعنی انقلاب ماهواره‌برها بیشتر از یک شعار فناورانه است و این طراحی با هدف دسترسی آسان و اقتصادی به فضا برای ایجاد منظوم ها در صنایع مختلف است.



وی ادامه داد: امروزه فناوری در دنیا نسل جدید پرتابگرها از سوخت های ارزان استفاده میشود .توسعه فناوری برمبنای اقتصاد است که خدماتی را برای صنایع مختلف ارائه بدهد و این شعار صرفا برای پرتابگرها نیست بلوک مداری را نیز شامل میشود یعنی از مدار پایین به مدار بالا برویم به بلوک مداری نیاز داریم.



نادر مکاری افزود: توسعه فناوری به اقتصاد فضا متصل است و اقتصاد فضا بخش مهمی از دیجیتال فضا را تشکیل داده است سرپرست پژوهشگاه فضایی تشریح کرد: در راستای این شعار چند پروژه مهم وجود دارد یکی از آنها پروژه سامان است که از قبل شروع شده و قرار است با رویکرد جدید ادامه پیدا کند علاوه بر سوخت جامد که به عنوان سامانه اصلی پیشرانه خود استفاده می‌کند از سوخت مایع بهره بگیرد.

وی افزود: یکی دیگر از مسائل اقتصاد فضا هزینه شکست ماموریت است .زمانی که ماموریتی شکست می‌خورد ،دولت ها هزینه های زیادی متحمل میشوند.بر این اساس، متخصصان پژوهشگاه فضایی ایران موفق به طراحی و بومی‌سازی دو نرم‌افزار جامع شبیه‌ساز سه‌بعدی شده‌اند که ریسک و خطای عملیات را به حداقل می‌رساند؛ این سامانه‌ها عملکرد مأموریت را پیش از پرتاب مورد سنجش دقیق قرار می‌دهند و آزمایش‌هایی را که اجرای مستقیم آن‌ها در شرایط فضایی ناممکن است، روی زمین بازسازی و ارزیابی می‌کنند.

مکاری اضافه کرد: این نرم‌افزارها پس از پرتاب نیز به‌عنوان ابزار کمکی در اختیار اپراتورهای مراکز کنترل مأموریت قرار می‌گیرند تا وضعیت لحظه‌ای ماهواره در فضا را با سرعت و دقت تحلیل کنند.



وی با تشریح دکترین نوین مدیریتی این مجموعه اظهار داشت: در دوره جدید، تغییر ریل و تحولی بنیادین در پژوهشگاه فضایی رقم خورد تا از توسعه فناوری صرف، به‌سمت فناوری‌های تقاضامحور و کاربردی حرکت کنیم؛ رویکردی که صنعت فضایی را به‌طور مستقیم پاسخگوی مطالبات و مسائل دستگاه‌های اجرایی می‌سازد. سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران گفت: در این چارچوب، تفاهم‌نامه‌های همکاری گسترده‌ای با دستگاه‌های اجرایی و ذی‌نفعان خدمات فضاپایه منعقد شده و مذاکرات و تعاملات فنی مؤثری برای ساخت ماهواره‌های اختصاصی دستگاه‌ها در جریان است تا بهره‌برداران بتوانند همانند الگوهای پیشرو در جهان، مستقیماً از امکانات ماهواره‌های اختصاصی خود بهره‌مند شوند.



یکپارچه‌سازی خدمات داده‌های مکانی در سکوی «راز» و بومی‌سازی «ایران‌زمین» مکاری با برشمردن دستاوردهای اخیر پژوهشگاه در حوزه اقتصاد فضا یادآور شد: یکی از گام‌های کلیدی، تجمیع سامانه‌های کاربردی در قالب یک پلتفرم واحد تحت عنوان «راز» (رصد اطلاعات زمین) است؛ در این بستر یکپارچه، همه دستاوردهای تخصصی چندین‌ساله پژوهشگاه در حوزه سنجش از دور گردآوری شده است.

وی افزود: پلتفرم راز دربرگیرنده انواع داده‌های تصویری اپتیکی و راداری به همراه بسته‌ای کامل از ابزارهای پیشرفته پردازشی نظیر تفکیک‌پذیری فوق‌العاده (Super-Resolution)، تصحیح هندسی، موزاییک تصاویر و پارسل‌بندی اراضی است. سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران با تأکید بر نقش این سامانه در اتصال به بدنه علمی کشور تصریح کرد: پلتفرم راز بستری فراگیر برای اساتید، پژوهشگران و دانشگاهیان است تا بتوانند ضمن دسترسی به پایگاه‌های داده، الگوریتم‌های هوش مصنوعی خود را توسعه دهند؛ این زیرساخت سرآغاز مهمی برای خلق ارزش و شکل‌گیری واقعی اقتصاد فضا در ایران است.

مکاری همچنین به رفع وابستگی کشور به سامانه‌های مشابه خارجی اشاره کرد و گفت: علاوه‌بر پلتفرم راز، متخصصان توانمند پژوهشگاه موفق به توسعه سامانه «ایران‌زمین» تحت عنوان گوگل‌ارث ایرانی شدند؛ سامانه‌ای راهبردی که خلأ آن در ساختار رصدی کشور مشهود بود و به دلیل قطعی‌های مداوم و محدودیت‌های دسترسی سامانه‌های خارجی، توسعه این پلتفرم ملی گامی اساسی در جهت پایداری اطلاعات مکانی محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از طرح‌های راهبردی جدید این پژوهشگاه ، راه‌اندازی «سکوی هوشمند اقتصاد فضا» است تا طرح‌های فضایی پیش از مرحله اجرا، از منظر بازدهی و توجیه‌پذیری اقتصادی به‌دقت مورد غربالگری و تحلیل کارشناسی قرار گیرند.