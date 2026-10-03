فرماندار میاندوآب از اشتغال ۵ هزار نفر در شهرک صنعتی این شهرستان خبر داد و گفت: در مهرماه امسال مشکلات ۱۰ واحد راکد و نیمه‌راکد بررسی و این واحدها به چرخه تولید بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رسول ملکی اظهار کرد: شهرک صنعتی میاندوآب با ۱۵۴ واحد صنعتی فعال که از سال ۱۳۷۲ راه‌اندازی شده، امروز یکی از مهم‌ترین قطب‌های صنعتی و تولیدی جنوب آذربایجان‌غربی به شمار می‌رود و نقش اثرگذاری در اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی منطقه دارد.

وی افزود: هم‌اکنون بیش از ۵ هزار نفر به‌صورت مستقیم در واحدهای مستقر در این شهرک مشغول به کار هستند و تداوم فعالیت پایدار این واحدها، اولویت اصلی مدیریت شهرستان است.

فرماندار میاندوآب با اشاره به احیای واحدهای راکد تصریح کرد: در مهرماه امسال با برگزاری جلسات مستمر و بازدیدهای میدانی، مشکلات ۱۰ واحد راکد و نیمه‌راکد شناسایی و رفع شد و این واحدها بار دیگر به چرخه تولید بازگشتند.

ملکی، هدف اصلی این اقدامات را ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید عنوان کرد و گفت: بررسی مشکلات واحدهای تولیدی مشکل‌دار به‌صورت مستمر ادامه دارد و حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع موانع تولید با جدیت دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: طی یک ماه اخیر، مقدمات راه‌اندازی شهرک عرضه نهال، شهرک گلخانه‌ای، کشاورزی و دامپروری در شهرستان در حال انجام است که با بهره‌برداری از آن، ظرفیت جدیدی برای اشتغال‌زایی و توسعه بخش کشاورزی میاندوآب ایجاد خواهد شد.