رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور گفت: در صورت تحقق این پیش‌بینی‌ها، شرایط برای کشت دیم به‌ویژه در غرب و شمال کشور مناسب خواهد بود و می‌تواند بخشی از آثار خشکسالی‌های سال‌های اخیر را جبران کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احد وظیفه، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست با اشاره به آخرین ارزیابی الگو‌های عددی پیش‌بینی آب‌وهوا افزود: بر اساس خروجی این الگوها، پاییز امسال در بخش قابل توجهی از ایران و کشور‌های منطقه خاورمیانه گرایش بارش‌ها به سمت معمول و فراتر از معمول بازه بلندمدت خواهد بود.

وی افزود: در سالی که با توسعه پدیده ال‌نینو همراه است و دمای آب اقیانوس‌ها، به‌ویژه در بخش‌هایی از اقیانوس آرام، بالاتر از شرایط معمول قرار دارد، انتظار می‌رود انتقال رطوبت از عرض‌های جنوبی به فلات ایران تقویت شود.

وظیفه گفت: تعامل این رطوبت با رشته‌کوه زاگرس می‌تواند موجب افزایش بارش در ارتفاعات زاگرس، از جنوب‌غرب تا شمال‌غرب کشور و دامنه‌های البرز شود و بر اساس پیش‌بینی‌ها، احتمال دریافت حدود ۵۰ تا ۱۰۰ میلی‌متر بارش بیش از شرایط نرمال در برخی مناطق وجود دارد.

فرصت ال‌نینو برای کشت دیم

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه پاییز گذشته یکی از خشک‌ترین پاییز‌های چند دهه اخیر بود، گفت: بارش‌های مناسب پاییز امسال می‌تواند خبر خوبی برای کشاورزی، تأمین آب و به‌ویژه کشت دیم باشد.

وظیفه افزود: مناطق غربی و شمالی کشور از مهم‌ترین پهنه‌های کشت دیم هستند و در صورت تحقق بارش‌های پیش‌بینی‌شده، محدودیت رطوبتی در مرحله کاشت کاهش خواهد یافت و شرایط دمایی نیز برای آغاز کشت پاییزه مناسب به نظر می‌رسد.

وی گفت: انتظار می‌رود بارش‌ها به‌موقع آغاز شود و با ورود سامانه‌های بارشی در هفته‌های آینده و ادامه فعالیت آنها در آبان و آذر، شرایط مناسبی برای کشت پاییزه در مناطق مختلف کشور فراهم شود.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور افزود: با توجه به الگوی آغاز کشت پاییزه از شمال و شمال‌غرب و حرکت آن به سمت غرب، جنوب‌غرب و جنوب، بارش‌های به‌هنگام می‌تواند به کشاورزان در انجام به‌موقع عملیات کاشت کمک کند و در صورت مناسب بودن شرایط زمستان و بهار، زمینه یک سال مناسب برای تولید محصولات دیم، به‌ویژه گندم و جو، فراهم شود.

وظیفه درباره تهدید‌های احتمالی بارش‌های سنگین برای اراضی کشاورزی گفت: میزان خسارت بارش‌های پاییزی تا حد زیادی به نحوه مدیریت زمین بستگی دارد، زیرا بخشی از دیمزار‌های کشور در مناطق کوهپایه‌ای و پرشیب قرار دارند.

وی تأکید کرد: کشاورزان در اراضی شیب‌دار باید اصول کشاورزی حفاظتی را رعایت کنند و از شخم زدن، به‌ویژه در شرایطی که احتمال بارش‌های سنگین وجود دارد، خودداری کنند.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور افزود: شخم در این مناطق می‌تواند با افزایش روان‌آب، موجب شسته شدن خاک و تشدید فرسایش شود، در حالی که کشاورزی حفاظتی به حفظ خاک، مواد آلی و رطوبت زمین کمک می‌کند.

وظیفه گفت: ال‌نینو برای کشاورزی الزاماً تهدید نیست و نحوه مدیریت شرایط می‌تواند تعیین‌کننده باشد؛ در صورت تحقق بارش‌های پیش‌بینی‌شده و رعایت اصول حفاظت خاک، این شرایط می‌تواند به فرصتی برای بهبود کشت دیم و افزایش تولید محصولات استراتژیک تبدیل شود.

ادامه خشکسالی در فلات مرکزی

احد وظیفه با اشاره به وضعیت بارش در سال آبی گذشته گفت: اگرچه بارش‌های نیمه دوم آذرماه و سپس اواخر زمستان و بهار در بسیاری از استان‌ها شرایط را بهبود داد، اما همه مناطق کشور شرایط یکسانی نداشتند.

وی افزود: در فلات مرکزی ایران، از جمله تهران، مرکزی، قم، قزوین، سمنان، خراسان رضوی، یزد و اصفهان، بارش‌ها همچنان کمتر از معمول بود؛ به‌طوری که بارش استان تهران حدود ۴۰ درصد کمتر از معمول ثبت شد و این استان دومین سال متوالی با کاهش شدید بارش را پشت سر گذاشت.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور گفت: در مجموع، فلات مرکزی ایران ششمین سال متوالی خشکسالی را تجربه می‌کند و تداوم این شرایط موجب افزایش وابستگی به منابع آب زیرزمینی، افت سطح آبخوان‌ها و تشدید پدیده فرونشست زمین شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: افزایش بارش‌های پاییزی امسال بتواند دست‌کم وضعیت منابع آب سطحی را در این مناطق بهبود دهد، هرچند جبران کامل کمبود‌های منابع آبی نیازمند تداوم بارش مناسب در فصل‌های بعدی است.

پیش‌بینی بارش مناسب در غرب کشور

وظیفه با اشاره به پیش‌بینی وضعیت بارش در کشور‌های همسایه نیز گفت: در بخش‌هایی از آسیای مرکزی، افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان و همچنین عراق، سوریه و مناطق شرقی ترکیه نیز گرایش بارش‌ها به سمت نرمال و فراتر از نرمال پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در داخل کشور نیز استان‌های واقع در زاگرس، از جمله لرستان، کردستان، کرمانشاه، خوزستان و چهارمحال‌وبختیاری، می‌توانند از کانون‌های اصلی بارش‌های پاییزی باشند.

دمای بالا همچنان ادامه دارد

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور با اشاره به تداوم نابهنجاری دمایی گفت: در سال آبی گذشته در بیشتر فصل‌ها دمای بالاتر از معمول ثبت شد و میانگین دمای کشور در تابستان امسال حدود دو درجه بیشتر از شرایط معمول بازه بلندمدت بود.

وی افزود: این افزایش دما در بخش‌هایی از شرق و جنوب‌شرق کشور بیشتر بود و در برخی هفته‌ها نابهنجاری دما در استان‌هایی مانند کرمان، خراسان جنوبی و سیستان‌وبلوچستان به چهار تا شش درجه نیز رسید.

آقای وظیفه با بیان اینکه انتظار می‌رود دمای پاییز نیز همچنان بالاتر از معمول باشد، گفت: پیش‌بینی می‌شود نابهنجاری دمایی در مناطق زاگرسی نسبت به نیمه شرقی کشور کمتر باشد که می‌تواند به حفظ سهم بارش برف در این مناطق کمک کند.