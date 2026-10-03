به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز پایانی بازی‌های آسیایی ناگویا، چهار تکواندوکار کشورمان روی شیاپچانگ رفتند که یک نفر حذف شد و سه نفر به نیمه‌نهایی رسیدند.

فاطمه احمدی در وزن ۶۷+ کیلوگرم تکواندو بانوان، با غلبه بر حریفانی از چین تایپه و عربستان به نیمه‌نهایی رسید.

احمدی در نیمه‌نهایی برابر دابین سانگ از کره جنوبی ایستاد و در دو راند متوالی نتیجه را واگذار کرد تا به مدال برنز برسد. با این اوصاف تیم چهار نفره بانوان ایران، با یک طلا، یک برنز و دو حذفی به کار خود در ناگویا پایان داد.