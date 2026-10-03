پخش زنده
امروز: -
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی از برنامهریزی برای ساماندهی سرویس حملونقل عمومی در مسیر داودآباد ـ اراک و بالعکس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ میثم شجری در جلسه بررسی مشکلات سرویس ایاب و ذهاب مسافران شهر داودآباد به اراک و بالعکس، اظهار کرد: با هدف ارتقای کیفیت خدمات حملونقل عمومی و پاسخگویی به مطالبات شهروندان، موضوع ساماندهی و بهبود سرویسدهی در این مسیر مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع مشکلات موجود اتخاذ شد.
وی افزود: بر اساس مصوبات این جلسه، مقرر شد ساماندهی ناوگان سواری فعال در مسیر اراک ـ داودآباد از جمله نصب برچسب و نرخنامه و همچنین کنترل و نظارت بر ناوگان، با هماهنگی شهرداری داودآباد انجام شود.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی ادامه داد: همچنین بهمنظور تأمین دسترسی مناسب شهروندان به خدمات حملونقل عمومی، مقرر شد یک دستگاه مینیبوس بهصورت آزمایشی در این مسیر فعال شود؛ بهگونهای که حرکت صبحگاهی از داودآباد به اراک در ساعت ۷:۳۰ و سرویسهای برگشت از اراک به داودآباد نیز در ساعات ۱۲:۳۰ و ۱۷ انجام شود.