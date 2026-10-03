با آغاز فصل پائیز، جست‌و‌جو و مطالبه مردم برای دسترسی به واکسن آنفلوآنزا بار دیگر به یکی از موضوعات مورد توجه جامعه تبدیل شده است. این مطالبه عمومی، فراتر از موضوع آنفلوآنزا، دو پیام مهم برای نظام سلامت کشور دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدهادی فرح‌زادی عضو هیئت علمی و رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: واکسن؛ همچنان انتخاب مردم برای پیشگیری است و در سال‌های اخیر، هم‌زمان با گسترش شبکه‌های اجتماعی، اطلاعات نادرست و گاه ادعا‌های غیرعلمی درباره واکسن‌ها نیز افزایش یافته و گروه‌هایی تلاش کرده‌اند نگرش جامعه نسبت به واکسیناسیون را تحت تأثیر قرار دهند.

وی افزود: با این حال، مطالبه امروز مردم برای واکسن آنفلوآنزا نشان می‌دهد که اصل پیشگیری و نقش واکسیناسیون همچنان در ذهن بخش مهمی از جامعه جایگاه خود را حفظ کرده است.

به گفته فرح‌زادی نکته قابل تأمل این است که مردم برای پیشگیری از آنفلوآنزا، که در بسیاری از افراد سالم می‌تواند سیر خفیف‌تری داشته باشد، برای دسترسی به واکسن جست‌و‌جو و مطالبه می‌کنند. البته آنفلوآنزا در سالمندان، کودکان خردسال، زنان باردار و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای می‌تواند عوارض جدی‌تری ایجاد کند و واکسیناسیون در گروه‌های هدف اهمیت ویژه‌ای دارد.

اما پیام این مطالبه فراتر از آنفلوآنزاست

عضو هیئت علمی و رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: اگر مردم برای پیشگیری از آنفلوآنزا واکسن می‌خواهند، باید اهمیت واکسیناسیون روتین کودکان را که برای پیشگیری از بیماری‌های مهم و گاه تهدیدکننده حیات انجام می‌شود، بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم.

فرح‌زادی ادامه داد: در دو سال نخست زندگی، کودکان در برابر بیماری‌هایی مانند سیاه‌سرفه، دیفتری، کزاز، فلج اطفال، سرخک و هپاتیت B واکسینه می‌شوند و در برنامه‌های ملی متناسب با سیاست‌ها و شرایط اپیدمیولوژیک، بیماری‌هایی مانند هموفیلوس آنفلوانزا نوع B و بیماری پنوموکوکی نیز مورد توجه قرار می‌گیرند.

وی افزود: بنابراین، مطالبه واکسن آنفلوآنزا را می‌توان نشانه‌ای امیدوارکننده از یک سرمایه مهم اجتماعی دانست: مردم هنوز پیشگیری را باور دارند و واکسیناسیون را یکی از ابزار‌های مهم حفاظت از سلامت خود و فرزندانشان می‌دانند.

عضو هیئت علمی و رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ادامه داد: حفظ این اعتماد عمومی، نیازمند اطلاع‌رسانی شفاف، ارتباط مؤثر با مردم، پاسخ‌گویی علمی به پرسش‌ها و شبهات و البته عملکرد درست نظام سلامت است.

مردم مطالبه می‌کنند؛ نظام سلامت باید پاسخ دهد

وی ادامه داد: پیام دوم این مطالبه متوجه ما، یعنی مسئولان نظام سلامت است. وقتی مردم برای دریافت واکسن مطالبه دارند، وظیفه ما فقط توصیه به واکسیناسیون نیست؛ باید اطمینان حاصل کنیم واکسن مورد نیاز در زمان مناسب، به میزان کافی و با توزیع عادلانه در دسترس مردم قرار گیرد.

فرح‌زادی گفت: زنجیره واکسن، از تولید و واردات تا تأمین، ذخیره‌سازی، حمل‌ونقل، توزیع، عرضه و تجویز منطقی، باید فعال، پایدار و تاب‌آور باشد. چالش‌های اقتصادی، اختلالات زنجیره تأمین و سایر بحران‌ها نباید به گونه‌ای مدیریت شوند که دسترسی مردم به واکسن‌های ضروری با اختلال مواجه شود.

وی ادامه داد: اعتماد عمومی با یک پیام رسانه‌ای ایجاد نمی‌شود؛ همان‌گونه که نباید با یک شایعه از بین برود. اعتماد زمانی پایدار می‌ماند که مردم ببینند نظام سلامت هم درباره واکسن‌ها با صداقت، شفافیت و اتکا به شواهد علمی سخن می‌گوید و هم برای تأمین و دسترسی عادلانه به آنها برنامه دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: مطالبه واکسن آنفلوآنزا را می‌توان فراتر از یک درخواست فصلی دید؛ این مطالبه، هم نشانه‌ای از آگاهی و مطالبه‌گری سلامت در جامعه است و هم یادآوری مسئولیتی مهم برای سیاست‌گذاران و مدیران نظام سلامت.

مردم پیام خود را روشن گفته‌اند:

پیشگیری را جدی می‌گیرند و واکسن را می‌خواهند

اکنون وظیفه ماست که این اعتماد را با تأمین پایدار، توزیع عادلانه، اطلاع‌رسانی علمی و سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد پاسخ دهیم.

واکسیناسیون فقط یک مداخله پزشکی نیست؛ بخشی از سرمایه اجتماعی نظام سلامت و یکی از مهم‌ترین ابزار‌های حفاظت از سلامت نسل‌های آینده است.