به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زهرا بهروزآذر در فضای مجازی نوشت: «ورزش بانوان ایران در ۱۹ دوره گذشته مجموعاً پنج مدال طلای آسیایی کسب کرده بود و امسال دختران افتخارآفرین ایران در ناگویا ۲۰۲۶ با کسب سه مدال طلا، مجموع این افتخار را ۶۰ درصد افزایش دادند.»

وی، این موفقیت را رکوردی تاریخی و جلوه‌ای از شایستگی و اراده زنان ایران دانست و افزود: «به افتخارآفرینی و شایستگی آنان می‌بالیم.»