در بازدید دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ایذه از زندان مرکزی استان خوزستان، ۱۲ نفر از زندانیان مشمول بهره مندی از ارفاق‌های قانونی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صادق دقیقیان گفت: در بازدیدی که از زندان مرکزی استان شد، درخواست‌های ۳۰ نفر از زندانیان شهرستان ایذه مود بررسی قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، ۱۰ نفر از مددجویان مشمول نهادهای ارفاقی شامل مرخصی، اشتغال بیرون از زندان و دو نفر نیز با اعطای مرخصی پایان حبس آزاد شدند.

دقیقیان اظهار داشت: اهم درخواست زندانیان، استفاده از نهاد‌های ارفاقی در خصوص محکومان و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها در رابطه با متهمان بوده است.

بازدید دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ایذه تصریح کرد: بازدید از زندان‌ها و رسیدگی به درخواست زندانیان از برنامه‌های مستمر این دادستانی است.

این مقام قضایی تأکید کرد: تنها مددجویان واجد شرایط، وفق قانون از شرایط ارفاقی بهره‌مند می‌شوند و این سیاست‌ها شامل مرتکبان جرائم خشن و اخلال‌گران آسایش عمومی نخواهد شد.