عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کسب ۱۵ مدال توسط بانوان ایرانی تا پانزدهمین روز از بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا، تصویری از قدرت، عزت و استقامت زنان ایرانی را به جهان نشان داد، گفت: این موفقیت‌ها باید با حمایت پایدار مالی، زیرساختی و قانونی، به روندی مستمر در ورزش بانوان کشور تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سمیه رفیعی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درخشش بانوان ورزشکار ایرانی در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ را رویدادی تاریخی و نقطه عطفی در ورزش بانوان کشورمان خواند و گفت: دختران ما در رشته‌هایی که پیش از این در آنها مدال نگرفته بودیم، طلسم‌شکنی کردند؛ فاطمه مجلل نخستین طلای تاریخ روئینگ زنان ایران در بازی‌های آسیایی را به دست آورد، زینب نوروزی و کیمیا زارعی نیز در روئینگ دونفره به مدال طلا رسیدند، ریحانه کریمی نخستین مدال تاریخ وزنه‌برداری زنان ایران در بازی‌های آسیایی را کسب کرد و مهسا بهشتی نیز دومین مدال این رشته را به دست آورد. دختران کاتای تیمی نیز نخستین مدال تیمی کاراته ایران در بازی‌های آسیایی را کسب کردند و زهرا زارعی نخستین مدال دوهای زنان ایران در دوومیدانی را به گردن آویخت.

وی با اشاره به شرایط غیرعادی حضور کاروان ورزشی ایران در این رقابت‌ها و همزمانی آن با شرایط جنگی کشورمان، تصریح کرد: ورزشکاران با محدودیت‌ها و دشواری‌هایی روبه‌رو بودند که شرایط آماده‌سازی و حضور در مسابقات را متفاوت کرده بود؛ با این حال، دختران ایران نشان دادند که ملت ما از دل سختی‌ها حماسه می‌آفریند و حتی در دشوارترین شرایط، انگیزه و توان ایستادن و افتخارآفرینی را از دست نمی‌دهد.

عضو فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه این مدال‌ها فقط نتیجه یک مسابقه ورزشی نیست، افزود: این موفقیت‌ها تصویر قدرت، عزت و استقامت زنان ایرانی را به جهان نشان می‌دهد. وقتی بانوان ما در روئینگ، وزنه‌برداری، کاتای تیمی و دوومیدانی به موفقیت‌های تاریخی می‌رسند و در بوکس بانوان نیز با تلاش و کوشش خود افتخارآفرینی می‌کنند، نشان می‌دهند ظرفیت‌های بزرگی در ورزش بانوان کشور وجود دارد که باید با برنامه‌ریزی و حمایت پایدار شکوفا شود.

رفیعی با اشاره به درخشش بانوان روئینگ کشورمان، خاطرنشان کرد: کسب مدال‌های روئینگ بانوان نمونه‌ای از همراهی استعداد، برنامه‌ریزی و مربیگری است. طلای فاطمه مجلل در روئینگ تک‌نفره و طلای زینب نوروزی و کیمیا زارعی در روئینگ دونفره نشان داد دختران ما در رشته‌های کمتر شناخته‌شده نیز می‌توانند در سطح آسیا افتخارآفرینی کنند و به یاری خداوند، این مسیر باید در سایر رشته‌ها نیز ادامه پیدا کند.

وی با تأکید بر ضرورت ادا کردن حق مطلب نسبت به قهرمانان، اظهار داشت: بسیاری از این دختران با امکانات محدود و دشواری‌های فراوان به این جایگاه رسیده‌اند. شایسته نیست ورزشکاری برای کشورش افتخارآفرینی کند اما برای ادامه مسیر حرفه‌ای خود دغدغه معیشت، بیمه و امکانات ورزشی داشته باشد. مجلس باید از ابزارهای نظارتی و قانون‌گذاری خود برای حمایت پایدار از ورزش بانوان استفاده کند؛ از پیگیری بودجه ورزش بانوان در لایحه بودجه گرفته تا الزام به بیمه ورزشکاران قهرمانی و ایجاد پشتوانه حمایتی برای دختران مستعد در استان‌های کمتر برخوردار.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه ورزش قهرمانی بانوان فرصتی برای نمایش استعداد، صبر و عزت زن ایرانی در برابر دیدگان جهان است، تصریح کرد: دخترانی که امروز روی سکو می‌روند، برای میلیون‌ها دختر در شهرها و روستاهای کشور الگو هستند و باید این ظرفیت را به عنوان یک سرمایه ملی جدی بگیریم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دوازدهم در ادامه با قدردانی از دختران جوان ورزشکار، خانواده‌ها و مربیان این قهرمانان، عنوان کرد: به دختران عزیز می‌گویم رؤیاهای بزرگ داشته باشند؛ همان دختری که در قایق تک‌نفره، نخستین طلای روئینگ زنان ایران در بازی‌های آسیایی را به دست آورد، روزی رؤیای طلای آسیا را در سر داشت. به خانواده‌ها هم می‌گویم فرزندان دخترشان را در این مسیر همراهی کنند؛ خانواده، نخستین و مهم‌ترین حامی قهرمانان است.

رفیعی در بخش دیگر صحبت‌های خود با تأکید بر اینکه وزارت ورزش و فدراسیون‌ها باید بلافاصله برنامه چهار ساله شفاف و مشخصی برای آماده‌سازی بانوان تا دوره بعدی بازی‌های آسیایی و المپیک تدوین کنند، خاطرنشان کرد: حمایت مالی باید به قهرمانان امروز و استعدادهای فردا برسد. در حوزه زیرساخت، مربیگری و بیمه ورزش بانوان نیز باید برنامه مشخص و قابل ارزیابی داشته باشند و گزارش عملکرد شفاف به مجلس ارائه دهند. قوه مقننه نیز به‌عنوان بازوی نظارتی، پیگیر اجرای دقیق این تعهدات خواهد بود.

وی ضمن قدردانی صمیمانه از همه دختران و پسران ورزشکار کاروان ایران که در این شرایط دشوار برای کشورمان افتخارآفرینی کردند، ابراز امیدواری کرد که ورزشکاران ایرانی روزهای باقی‌مانده بازی‌های آسیایی را نیز با افتخارآفرینی‌های جدید به پایان برسانند.

عضو هیئت رئیسه مجلس در جمع‌بندی صحبت‌های خود با تأکید بر اینکه درخشش ورزشکاران ایرانی در این دوره از رقابت‌ها فراتر از یک موفقیت ورزشی معنا دارد، گفت: آنان نشان دادند که ملت ایران حتی از دل سختی‌ها و محدودیت‌ها حماسه می‌آفریند و برای برافراشته ماندن پرچم ایران می‌ایستد؛ این قهرمانان، چه زنان و چه مردان، شایسته حمایت، قدردانی و فراموش‌نشدن هستند.