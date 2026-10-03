رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اسامی رتبه‌های برتر در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، زبان‌های خارجی و هنر کنکور ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان سنجش آموزش کشور اسامی رتبه‌های برتر در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، زبان‌های خارجی و هنر کنکور ۱۴۰۵ را اعلام کرد.اسامی افراد برتر آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ گروه‌های آزمایشی به شرح زیر است:

نفرات برتر گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی کنکور ۱۴۰۵

اشکان کریمی از قائم‌شهر ،امیرکیان رئیسی بهان از آمل ، امیر حسین جعفری از بابل ، پارسا علیزاده از کرمان ، نیلسا حیدریان از آمل ، مهدی نجفی از تهران ، امیر افراز دهقانی تفتی از یزد ، محمدصادق شفیع‌زاده برمی از تهران ، صدار بهرامی از قزوین و اوستا نوشیروان‌پور از قائم‌شهر

نفرات برتر گروه آزمایشی علوم تجربی کنکور ۱۴۰۵

آرش محمدی از همدان ، سیدآروین حسینی از کرج ، علی جعفری از تهران ، سارینا واحدی از تبریز،محسن حیدری از کرمانشاه،امیر علی راوندی از تهران، محمدمهدی حاجیان اسرمی از شیراز ، علی حمزه‌ئی از همدان ، سروش لبافی از تهران و حسام‌الدین کرمی از تهران.

نفرات برتر گروه آزمایشی علوم انسانی کنکور ۱۴۰۵

پریزاد نیرومند از بجنورد ، یاس هاشمی از تهران ، پوریا زارعی محمودآبادی از میبد ، محمدحسین تقدیسی لاریجانی از قائم‌شهر، علی دهقانی نقندر از تهران ، سارا ابرودی از تهران ، زهرا گلی‌زاده از تبریز ، سارا برزگر از تهران ، آناهیتا امانی از تهران و سیدماهان جعفری از تهران

نفرات برتر گروه آزمایشی هنر آزمون کنکور ۱۴۰۵

غزل کرمی از تهران ، هدی ناصری طاهری از تهران، ملیکا شجاعی از تهران، آتوسا محمدپناه از تهران و ریحانه جعفریان از تهران

نفرات برتر گروه آزمایشی زبان ‌ های خارجی کنکور ۱۴۰۵

سنا اکرمی از تهران، سارا علائی از تهران، ساینا دهقان دهنوی از تهران، محمدرسول زمانی‌فر از لنجان و باران سالکی از تهران



آزمون امسال با حضور یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ متقاضی در روزهای ۲۹ و ۳۰ مردادماه در ۴۱۵ شهرستان کشور برگزار شد.

نتایج اولیه آزمون سراسری ۱۴۰۵ فردا بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد.



نتایج نهایی این آزمون نیز اواسط آبان ماه اعلام خواهد شد.



بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، نود درصددانشجویان از دهه پایانی آبان ماه وارد دانشگاه ها خواهند شد.



البته ۳۰ درصد پذیرفته شدگان رشته های علوم پزشکی و دندانپزشکی نیز از مهرماه سال آینده وارد کلاس های درس خواهند شد.