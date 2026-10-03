رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اسامی رتبه‌های برتر در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، زبان‌های خارجی و هنر کنکور ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسامی افراد برتر آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ گروه‌های آزمایشی به شرح زیر است:













آزمون امسال با حضور یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ متقاضی در روزهای ۲۹ و ۳۰ مردادماه در ۴۱۵ شهرستان کشور برگزار شد.

نتایج اولیه آزمون سراسری ۱۴۰۵ فردا بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد.



نتایج نهایی این آزمون نیز اواسط آبان ماه اعلام خواهد شد.



بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، نود درصددانشجویان از دهه پایانی آبان ماه وارد دانشگاه ها خواهند شد.



البته ۳۰ درصد پذیرفته شدگان رشته های علوم پزشکی و دندانپزشکی نیز از مهرماه سال آینده وارد کلاس های درس خواهند شد.























