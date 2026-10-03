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نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران از بهبود فضای کسبوکار و قرار گرفتن اردبیل در جمع هفت استان برتر خبر داد و آن را نتیجه فرآیند مستمر و همکاری بخش خصوصی و دستگاههای حاکمیتی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حسین پیرموذن نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران در حاشیه همایش ملی شیوههای نوین تامین مالی بنگاههای اقتصادی استان اردبیل گفت: ارتقای جایگاه استان به رتبه هفتم کشور در شاخص فضای کسبوکار حاصل تعامل و همافزایی میان بخش خصوصی و مجموعه دستگاههای اجرایی، قضایی، نظارتی و امنیتی است و استمرار این رویکرد برای حمایت از تولید و سرمایهگذاری ضروری است.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت حمایت از بخش خصوصی، افزود: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیتهای موجود، همچنان در میدان تولید و اشتغال حضور دارند و حفظ ظرفیتهای موجود تولیدی باید در اولویت سیاستگذاری اقتصادی قرار گیرد.
پیرموذن با اشاره به شرایط ویژه کشور و ضرورت پایداری فعالیت واحدهای تولیدی، بیان کرد: در شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی، حمایت از واحدهای تولیدی فقط موضوع اقتصادی نیست، بلکه حفظ تولید، اشتغال، زنجیره تأمین و امنیت اقتصادی کشور به شمار میرود و لازم است دستگاههای مسئول با اتخاذ تصمیمات بهموقع، زمینه تداوم فعالیت بنگاهها را فراهم کنند.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران یکی از الزامات مهم استمرار تولید را تأمین بهموقع مواد اولیه عنوان کرد و گفت: محدودیت در دسترسی به مواد اولیه میتواند زنجیره تولید را با اختلال مواجه کند؛ بنابراین لازم است در سیاستهای تأمین، تخصیص منابع و فرآیندهای مرتبط با واردات و تأمین مواد اولیه، شرایط واحدهای تولیدی و ضرورت استمرار تولید مورد توجه جدی قرار گیرد.
پیرموذن با اشاره به موضوع تعهدات ارزی و مسائل مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات، بر ضرورت اتخاذ رویکردی واقعبینانه و متناسب با شرایط تولید و تجارت کشور تأکید کرد و افزود: سیاستهای ارزی باید ضمن صیانت از منابع ارزی کشور، به گونهای تنظیم شود که صادرکنندگان و تولیدکنندگان بتوانند با اطمینان و پیشبینیپذیری بیشتری فعالیت کنند.
وی افزود: بخش خصوصی انتظار دارد فرآیندهای ارزی، تجاری و تأمین مواد اولیه به شکلی طراحی شود که ضمن رعایت الزامات اقتصادی کشور، کمترین فشار را بر جریان تولید و صادرات وارد کند و امکان برنامهریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی فراهم سازد.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اهمیت قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار اظهار کرد: اجرای کامل ظرفیتهای این قانون میتواند نقش مهمی در کاهش موانع فعالیت اقتصادی، افزایش پیشبینیپذیری محیط کسبوکار و تقویت مشارکت بخش خصوصی در فرآیند تصمیمسازی اقتصادی داشته باشد.
پیرموذن با بیان اینکه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی باید محل واقعی طرح، بررسی و پیگیری مسائل اقتصادی باشد، بیان کرد: بخش خصوصی آماده است مسائل و پیشنهادهای کارشناسی خود را در چارچوب این شورا مطرح کند و در کنار دولت و سایر ارکان حاکمیتی برای رفع موانع تولید، سرمایهگذاری، صادرات و اشتغال استان گام بردارد.
وی همچنین با اشاره به حضور رییسکل بانک مرکزی در اردبیل، بر اهمیت این حضور برای بررسی مستقیم مسائل فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: گفتوگوی مستقیم مدیران اقتصادی کشور و فعالان بخش خصوصی، زمینه تصمیمگیری دقیقتر و شناخت بهتر مسائل واقعی بنگاهها را فراهم میکند و انتظار میرود نتایج این نشستها در قالب تصمیمات عملیاتی و قابل پیگیری دنبال شود.
پیرموذن ادامه داد: تقویت فضای کسبوکار، حمایت از سرمایهگذاری، حفظ ظرفیتهای تولیدی و توسعه صادرات، نیازمند همکاری مستمر و هماهنگ همه ارکان اقتصادی و حاکمیتی است و اتاق بازرگانی نیز همچنان در مسیر پیگیری مطالبات قانونی بخش خصوصی و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی استان ایفای نقش خواهد کرد.