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بیش از ۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی کردستان زیر کشت زعفران رفته؛ محصولی با ارزش اقتصادی که کشت آن در سالهای اخیر در استان توسعه یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بیش از ۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی کردستان به کشت زعفران اختصاص یافته و سالانه حدود ۶۰۰ کیلوگرم از این محصول در استان تولید میشود.
سنندج یکی از مناطق دارای سطح قابل توجه کشت زعفران است محصولی که سازگاری آن با شرایط اقلیمی استان، توجه کشاورزان را به توسعه این کشت جلب کرده است.
گسترش سامانههای نوین آبیاری و حمایت از کشاورزان، از عوامل توسعه زعفران در کردستان عنوان میشود ظرفیتی که میتواند بهرهوری اراضی، درآمد کشاورزان و اشتغال در بخش کشاورزی را افزایش دهد.