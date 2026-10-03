مسمومیت ۴ نفر با گاز مونوکسیدکربن در شهر باسمنج آذربایجان شرقی
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از مسمومیت ۴ نفر با گاز مونوکسیدکربن در باسمنج خبر داد.
شادینیا افزود: در این حادثه یک پسر ۱۵ ساله و سه زن ۴۷، ۲۴ و ۲۲ ساله دچار مسمومیت با مونوکسیدکربن شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی لازم توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند. این حادثه فوتی نداشت.
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه مونوکسیدکربن گازی بیرنگ، بیبو و بسیار خطرناک است گفت: سردرد، سرگیجه، تهوع و استفراغ، ضعف و بیحالی، خوابآلودگی، اختلال هوشیاری و در موارد شدید تشنج، بیهوشی و مرگ از مهمترین علائم مسمومیت با این گاز هستند.
وی تاکید کرد: در صورت بروز این علائم در چند نفر از افراد حاضر در یک محیط، باید احتمال مسمومیت با مونوکسیدکربن را جدی گرفت و بلافاصله افراد را از محل آلوده خارج کرده و با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفت.
شادینیا با تاکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی خاطرنشان کرد:وسایل گرمایشی باید توسط افراد متخصص نصب و بهصورت دورهای سرویس شوند.از سالم بودن دودکش، اتصالات و مسیر خروج گازهای حاصل از احتراق اطمینان حاصل شود.هرگز برای گرم کردن فضای بسته از اجاق گاز، منقل، زغال یا وسایل گرمایشی غیراستاندارد استفاده نشود.مسیر دودکشها نباید مسدود یا بدون خروجی مناسب باشد.هنگام استفاده از وسایل گازسوز، تهویه مناسب محیط ضروری است. از روشن کردن وسایل گازسوز و زغال در خودرو، چادر، اتاق یا سایر فضاهای بسته و فاقد تهویه مناسب جداً خودداری شود.
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی گفت: مونوکسیدکربن ممکن است بدون ایجاد هیچ بو یا علامت هشداردهندهای در محیط تجمع کند بنابراین رعایت اصول ایمنی، مهمترین راه پیشگیری از مسمومیت و مرگ ناشی از این گاز است.