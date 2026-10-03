به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیت‌الله قربانعلی دری‌نجف‌آبادی و مهدی زندیه‌وکیلی در این پیام اظهار داشتند: امنیت و آرامش عمومی از نعمت‌های ارزشمندی است که بخش مهمی از آن مرهون تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های انتظامی و حافظان نظم و امنیت است؛ مجاهدانی که در شرایط عادی و در مقاطع حساس و دشوار، مسئولیت سنگین خود را با تعهد، شجاعت و روحیه خدمتگزاری دنبال می‌کنند.

در ادامه این پیام آمده است: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته نشان داده است که مأموریت آن تنها به مقابله با جرائم و برقراری نظم محدود نمی‌شود، بلکه در عرصه‌های مختلف اجتماعی، امدادرسانی، مدیریت بحران، حوادث و صیانت از امنیت عمومی، در کنار مردم حضور فعال دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار مرکزی افزودند: حوادث و شرایط دشوار یک سال اخیر بار دیگر اهمیت نقش نیرو‌های انتظامی در حفظ ثبات و آرامش جامعه را آشکار کرد و کارکنان فراجا در کنار سایر نیرو‌های مسلح و دستگاه‌های امنیتی، با حضور مسئولانه و فداکارانه خود اجازه ندادند امنیت عمومی و زندگی روزمره مردم تحت تأثیر تهدید‌ها و بحران‌ها قرار گیرد.

در این پیام تأکید شده است: اقتدار پلیس زمانی می‌تواند به امنیت پایدار منجر شود که با قانون‌مداری، اخلاق، کرامت انسانی و مردم‌داری همراه باشد و اعتماد متقابل میان مردم و حافظان امنیت نیز سرمایه‌ای ارزشمند برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از جرائم به شمار می‌رود.

آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی و زندیه‌وکیلی همچنین با اشاره به جایگاه استان مرکزی به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی، اقتصادی و جمعیتی کشور، نقش پلیس در تأمین امنیت شهرها، حفاظت از زیرساخت‌ها، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، مقابله با جرائم و حفظ حقوق عمومی را مهم و اثرگذار دانستند و بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها با مجموعه انتظامی استان تأکید کردند.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: امنیت یک امر صرفاً انتظامی نیست و تحقق آن نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی، قضایی، امنیتی و انتظامی و مشارکت آگاهانه مردم است؛ چراکه جامعه‌ای امن‌تر خواهد بود که شهروندان آن در کنار دستگاه‌های مسئول، خود را در قبال حفظ نظم و آرامش اجتماعی مسئول بدانند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی و استاندار مرکزی در ادامه ضمن قدردانی از تلاش‌های فرماندهان و کارکنان انتظامی استان، تصریح کردند: خدمت در نیروی انتظامی، مسئولیتی خطیر و همراه با سختی‌ها و مخاطرات فراوان است و خانواده‌های کارکنان این مجموعه نیز در تحمل دشواری‌های این مسیر سهم مهمی دارند که شایسته قدردانی و تکریم است.

آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی و استاندار مرکزی در پایان، هفته انتظامی را به مجموعه فرماندهی انتظامی استان، خانواده‌های کارکنان فراجا و همه حافظان نظم و امنیت تبریک گفتند و از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون آنان در مسیر خدمت به مردم، حفظ امنیت و صیانت از آرامش جامعه را مسئلت کردند.