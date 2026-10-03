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روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: شبکه پروازی فرودگاه بینالمللی کیش با برقراری مسیرهای جدید پروازی به کرمان، رشت و گرگان توسعه مییابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: شرکت هواپیمایی قشم از ۱۳ مهر پروازهای مسیر کیش به کرمان و بالعکس را برقرار میکند.
پرواز در روزهای دوشنبه و پنجشنبه انجام خواهد شد.
پروازهای مسیر کیش به رشت و بالعکس از ۱۴ مهر با شرکت هواپیمایی قشم برقرار میشود.
پروازها در روزهای سهشنبه و جمعه انجام خواهد شد.
شرکت هواپیمایی پارس نیز از ۱۹ مهر پروازهای مسیر کیش به رشت و بالعکس را در روزهای یکشنبه و پنجشنبه انجام خواهد داد.
شرکت هواپیمایی پارس از ۲۰ مهر نیز مسیر کیش به گرگان و بالعکس را در روزهای دوشنبه و پنجشنبه برقرار میکند.