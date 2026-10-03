روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: شبکه پروازی فرودگاه بین‌المللی کیش با برقراری مسیر‌های جدید پروازی به کرمان، رشت و گرگان توسعه می‌یابد.

برقراری مجدد پرواز‌های کیش به کرمان، رشت و گرگان

برقراری مجدد پرواز‌های کیش به کرمان، رشت و گرگان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: شرکت هواپیمایی قشم از ۱۳ مهر پرواز‌های مسیر کیش به کرمان و بالعکس را برقرار می‌کند.

پرواز در روز‌های دوشنبه و پنجشنبه انجام خواهد شد.

پرواز‌های مسیر کیش به رشت و بالعکس از ۱۴ مهر با شرکت هواپیمایی قشم برقرار می‌شود.

پرواز‌ها در روز‌های سه‌شنبه و جمعه انجام خواهد شد.

شرکت هواپیمایی پارس نیز از ۱۹ مهر پرواز‌های مسیر کیش به رشت و بالعکس را در روز‌های یکشنبه و پنجشنبه انجام خواهد داد.

شرکت هواپیمایی پارس از ۲۰ مهر نیز مسیر کیش به گرگان و بالعکس را در روز‌های دوشنبه و پنجشنبه برقرار می‌کند.