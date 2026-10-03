مسابقات کاراته قهرمانی سبک‌های کنترلی بانوان قم با حضور بیش از ۴۸۰ کاراته‌کا از ۳۴ باشگاه برگزار شد و باشگاه اورست با کسب ۲۵ مدال طلا و ۱۲ مدال نقره عنوان قهرمانی را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این رقابت‌ها در رده‌های خردسالان الف و ب، نونهالان، نوجوانان و جوانان و در دو رشته کاتا و کومیته در سالن خانه کاراته مجموعه ورزشی راحله برگزار شد.

در پایان این مسابقات، باشگاه اورست با مربیگری آرزو شریفی و محدثه اخویان و کسب ۲۵ مدال طلا و ۱۲ مدال نقره در جایگاه نخست قرار گرفت.

باشگاه ضربان با مربیگری خانم بیادی و کسب ۲۳ مدال طلا و ۱۳ مدال نقره مقام دوم را به خود اختصاص داد و باشگاه اوج با مربیگری محدثه نجاتی و ریحانه قاسمی و کسب ۹ مدال طلا و ۳ مدال نقره در جایگاه سوم ایستاد.

مسابقات قهرمانی سبک‌های کنترلی بانوان قم با حضور بیش از ۴۸۰ کاراته‌کا از ۳۴ باشگاه برگزار شد.