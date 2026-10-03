به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اعلام روابط عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان؛ کربلایی خانم فاطمه غضنفرپور مادر شهید حمیدرضا کردونی روز پنجشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ در شهرستان دزفول دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

سیدرضا حسینی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان این ضایعه را به جامعه ایثارگران، به ویژه خانواده و بستگان مرحومه تسلیت گفت و از درگاه الهی برای روح درگذشته رحمت، مغفرت و علو درجات مسئلت کرد.

مراسم تشییع پیکر پاک این مادر گرانقدر روز جمعه ۱۰ مهر ماه ساعت ۹ در گلزار شهدای شهید آباد با حضور مسئولان و خانواده‌های شاهد و ایثارگر برگزار شد.

بسیجی شهید حمیدرضا کردونی متولد ۱۳۴۷ در ۲۴ خرداد ۱۳۶۵ در پدافندی جبهه بندر فاو، به فیض شهادت نائل آمد. مزار مطهر شهید در گلزار شهدای شهیدآباد زیارتگاه عاشقان است.