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بنیاد مستضعفان در راستای تحقق عدالت آموزشی، با تکیه بر مدیریت متمرکز و مشارکت گسترده خیرین و گروههای جهادی، اقدام به تامین و توزیع۳۲۵هزار بسته نوشتافزار برای دانشآموزان مناطق کمبرخوردار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در مراسمی که به شکرانه اجرای پویش مهر علوی در اجرای پویش ملی مهر علوی با حضور خیرین ونمایندگان گروه های مردمی برگزارشد رئیس مرکز هماهنگی های حرکت های مردمی وجهادی بنیاد علوی در توضیح چگونگی اجرای این پویش مشارکتی، گفت: ابتدا تامین ۲۷۵ هزار بسته لوازم التحریر در تعهد بنیاد علوی ، بنیاد مستضعفان بود که با مدیریت هوشمندانه خرید و هم افزایی گروه های جهادی و خیرین ۳۲۵ هزار کوله دانش اموزی برای دانش آموزان مستعد دهک های ۱تا ۴ در مناطق کم برخوردار تامین شد که هزینه این پویش بیش از ۴۳۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
صادق توسلی، در شرح جزئیات اجرای این پویش ملی گفت: تامین اقلام نوشتافزار با رویکرد خرید متمرکز انجام شد که منجر به صرفهجویی ۶۰ درصدی در هزینههای بنیاد گردید. در حالی که بنیاد مبلغ ۱۴۵ میلیارد تومان برای این طرح هزینه کرده، ارزش واقعی اقلام در بازار عمدهفروشی حدود ۲۸۶ میلیارد تومان و در سطح مصرفکننده نهایی به بیش از ۴۳۵ میلیارد تومان میرسد.
وی در ادامه با اشاره به نقش مشارکت مردمی افزود: در این مسیر، پویش مشارکت خیرین و گروههای جهادی به رقم ۷۳ میلیارد تومان رسید که برای اولین بار در تاریخ بنیاد شاهد چنین همافزایی گستردهای بودیم. در این میان، سهم هر بسته از نظر مشارکت خیرین حدود ۲۴۰ هزار تومان بوده است، در حالی که ارزش واقعی هر بسته معادل ۸۸۰ هزار تومان برآورد شده است.
توسلی با تفکیک آماری بستهها گفت: این نوشتافزارها در دو مقطع دبستان و متوسطه تهیه وارسال شدهاند؛ ۵۳ درصد از بستهها مربوط به مقطع دبستان با ۲۰ قلم کالای متنوع و ۴۷ درصد مربوط به مقطع متوسطه با ۱۹ قلم کالا بود. همچنین تأکید کرد که در تمامی مراحل، هدف اصلی، حفظ کرامت دانشآموزان و تحویل بستهها در فضایی کاملاً محترمانه و متناسب با شرایط زندگی آنها بوده است.
وی همچنین به نقش اشتغالزایی در این فرآیند اشاره کرد و گفت: بستهبندی این اقلام توسط نیروهای بومی و در قالب طرحهای اشتغالزایی انجام شده است.
توسلی در پایان افزود: بر اساس آمارهای ارائه شده، استانهای کرمان، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان بیشترین سهم از این حمایت را به خود اختصاص دادهاند. همچنین دستور ویژه برای مناطق درگیر در دفاع مقدس سوم نیز صادر شده که طی آن ۳۰ هزار بسته در ۴۵۰ شهر در حال توزیع است.