بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، صبح امروز شنبه ۱۱ مهر شاخص کیفی هوا در شهر‌های اهواز، گتوند، ملاثانی، آبادان، اندیمشک، دزفول، هفتکل، اندیکا و شوشتر در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۹ صبح امروز شنبه یازدهم مهر شاخص کیفی هوا در شهر اهواز ۲۱۳ AQI ثبت شد که نشان دهنده هوای بسیار ناسالم (بنفش) رسید. همچنین این میزان در شهر گتوند ۱۶۰ و ملاثانی ۱۵۶ AQI رسید که نشان دهنده هوای ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) می‌باشد.

در این مدت شاخص کیفی هوا در شهر‌های آبادان ۱۴۰، اندیمشک ۱۳۹ دزفول ۱۳۶، هفتکل ۱۳۵، اندیکا ۱۳۳، شوشتر ۱۲۷ AQI ثبت شدکه نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.