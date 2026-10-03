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با هدف معرفی محصول انار و تولیدات روستا، اولین جشنواره اناردر روستای آدوری بم برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دراین جشنواره برخی محصولات فراروری شده مثل:رب انار، لولشک انار، سرکه و دانه انار و محصولات عشایر منطقه به نمایش درآمد.
مهندس عباس رخشا مدیر جهاد کشاورزی بم گفت: سطح زیر کشت انار شهرستان بم ۲۰۰ هکتار است و در سال ۱۵۰۰ تنبرداشت میشود ومهمترین ارقام بومی منطقه انار کیوانی بم است.
وحدت عیدی فرماندار بم هم گفت: برای اولین بار جشنواره انار در منطقه برگزار شد و محصول اناردر این منطقه با کیفیت و مرغوبیت خاص خود تولید میشود وظرفیت تولید انار قابل افزایش است.