شرکت گاز چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: جریان گاز در شهر اردل فردا یکشنبه، ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵، به‌صورت موقت قطع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ؛ این عملیات از ساعت ۹:۰۰ صبح آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا ساعت ۱۷:۰۰ عصر همان روز به پایان برسد. هدف از این توقف موقت، انجام تعمیرات فنی و اساسی در تجهیزات ایستگاه است که برای بهبود پایداری شبکه گازرسانی در منطقه خواهد شد.

از شهروندان گرامی و ساکنان محترم شهر اردل تقاضا می‌شود با توجه به این بازه زمانی، تمهیدات لازم را پیش‌بینی کرده و از برقراری فعالیت‌های پرمصرف که نیازمند جریان مداوم گاز است، خودداری کنند.

پس از برقراری مجدد جریان گاز، جهت حفظ ایمنی، حتماً از باز بودن شیر وسایل گازسوز و خاموش بودن آنها اطمینان حاصل شود.