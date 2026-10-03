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شرکت گاز چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: جریان گاز در شهر اردل فردا یکشنبه، ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵، بهصورت موقت قطع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ؛ این عملیات از ساعت ۹:۰۰ صبح آغاز شده و پیشبینی میشود تا ساعت ۱۷:۰۰ عصر همان روز به پایان برسد. هدف از این توقف موقت، انجام تعمیرات فنی و اساسی در تجهیزات ایستگاه است که برای بهبود پایداری شبکه گازرسانی در منطقه خواهد شد.
از شهروندان گرامی و ساکنان محترم شهر اردل تقاضا میشود با توجه به این بازه زمانی، تمهیدات لازم را پیشبینی کرده و از برقراری فعالیتهای پرمصرف که نیازمند جریان مداوم گاز است، خودداری کنند.
پس از برقراری مجدد جریان گاز، جهت حفظ ایمنی، حتماً از باز بودن شیر وسایل گازسوز و خاموش بودن آنها اطمینان حاصل شود.