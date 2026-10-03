روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز اعلام کرد: در پی بروز اشکال فنی در فرآیند سوخت و احتراق یکی از واحد‌های تولید برق این نیروگاه، دود سیاهی به مدت ۱۵ دقیقه متصاعد شد که با تغییر سوخت و رفع اشکال فنی دود خروجی نیروگاه به حالت قبلی خود برگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز؛ در پی بروز اشکال فنی در فرآیند سوخت و احتراق یکی از واحد‌های تولید برق نیروگاه رامین، دود سیاهی به مدت ۱۵ دقیقه متصاعد شد که با تغییر سوخت و رفع اشکال فنی دود خروجی نیروگاه به حالت قبلی خود برگشت.

لازم به ذکر است سوخت اصلی نیروگاه رامین گاز است و این نیروگاه بدلیل الزامات زیست محیطی، چالش‌های فنی، هزینه‌های هنگفت تعمیرات و مشکلات ناشی از مصرف سوخت جایگزین هیچ تمایلی به استفاده از سوخت مازوت ندارد و استفاده از این سوخت در یکی از واحد‌های آن پس از چندسال از عدم استفاده از این سوخت، با تمرکز بر دستورالعمل‌های تخصصی، اجرای پایش‌ها و فیلترینگ‌های لازم جهت کمترین میزان خروج و کاهش غلظت آلاینده‌ها صورت می‌گیرد.

همچنین بدلیل شرایط جنگی و‌منطقه‌ای و لزوم حفظ چرخه تولید بنزین در پالایشگاه ها، مدیریت مخازن انرژی و همچنین کاهش گاز تحویلی به نیروگاه‌ها استفاده محدود از سوخت جایگزین (مازوت) به عنوان سوخت اضطراری جهت تداوم چرخه انرژی بویژه برق، بنزین و گاز اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین از مردم و رسانه‌ها انتظار می‌رود با توجه به شرایط جنگی، محدودیت‌های فنی و اقتصادی و تحریم‌های مرتبط با واردات بنزین، ضمن مصرف بهینه انرژی و همراهی با شبکه تامین انرژی کشور، حساسیت بیشتری نسبت انتشار اخبار و تصاویر مرتبط با چالش‌های فنی نیروگاه‌ها و سایر صنایع تولید انرژی داشته باشند.