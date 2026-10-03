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دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: حماسه مردم ایران در میدانها بی نظیر بود بخصوص بانوان و ما قدردان آنان هستیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به حضور گسترده مردم، بهویژه بانوان، در اجتماعات مردمی و نقشآفرینی رزمندگان، دانشگاهیان، دانشمندان، شرکتهای دانشبنیان و صنعتگران در جریان جنگ، گفت: حماسه دفاع از کشور تنها در میدان نبرد رقم نخورد، بلکه جامعه علمی و صنعتی نیز با جهاد علمی و پشتیبانی فناورانه در کنار رزمندگان و مردم در این عرصه نقشآفرینی کردند.
حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای شمیرانات، امام شهید و تمامی افرادی که به تعبیر وی بر گردن مردم حق دارند، از حضور گسترده مردم در اجتماعات و میدانهای شهر قدردانی کرد و نقش بانوان در این حضور را برجسته دانست.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت ثبت و مستندسازی حضور بانوان در اجتماعات مردمی افزود: روایتگران، محققان تاریخ و تمدن باید حضور گسترده بانوان در مجامع و میدانهای مختلف را ثبت و برای آیندگان روایت کنند؛ چراکه این حضور، بخشی از واقعیتهای مهم اجتماعی و تاریخی کشور است و باید قدردان این بانوان عزیز باشیم.
خسروپناه با اشاره به حضور خود در اجتماعات مردمی طی شبهای گذشته افزود: شاید توفیق نداشتم در تمام این ۲۱۶ شب در اجتماعات حضور پیدا کنم، اما بیش از ۱۰۰ شب در میدانهای مختلف تهران، قم، استان مرکزی، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، تبریز، اردبیل و برخی استانهای دیگر سخنرانی داشتم.
وی ادامه داد: معمولاً سفرهای من با هدف انجام مأموریتهای کاری، از جمله فعالسازی شوراهای فرهنگ عمومی، تقویت فعالیتهای علم و فناوری و آمادهسازی زمینه برای آغاز دانشگاهها و جلوگیری از تحقق اهداف فتنهگران انجام میشد؛ اما در کنار این مأموریتها، شبها نیز در جمع مردم عزیز حاضر میشدیم و دقایقی را به سخن گفتن با آنان اختصاص میدادیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مشاهدات خود از اجتماعات مردمی در شهرهای مختلف تصریح کرد: انصافاً در هر جایی که حضور پیدا کردیم، نقش بانوان در میدانها و اجتماعات بسیار پررنگ بود و حتی میتوان گفت نقشآفرینی آنان چند برابر آقایان بوده است. ازاینرو، باید قدردان این عزیزان باشیم.