به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی زنجان از اجرای طرح بخشودگی دیرکرد جرایم تخلفات رانندگی به مدت یک هفته در استان خبر داد و گفت: این طرح به مدت یک هفته اجرا می شود.

سرهنگ موسوی افزود: همزمان با هفته انتظامی، طرح بخشودگی دیرکرد جرایم تخلفات رانندگی در استان زنجان اجرا می‌شود.

وی گفت: بر اساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی زنجان، این طرح تا ۱۶ مهرماه ادامه دارد.

وی اضافه کرد: در مدت اجرای طرح، رانندگان می‌توانند با مراجعه به مراکز و سامانه‌های مربوط، نسبت به تسویه جرایم و خلافی خودرو بدون پرداخت مبلغ دیرکرد اقدام کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی زنجان از رانندگان خواست با استفاده از فرصت ایجادشده در مهلت تعیین‌شده نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت جرایم رانندگی خود اقدام کنند.