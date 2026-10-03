به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، علی لقمانی با اشاره به ۷ مهر، روز ایمنی و آتش‌نشانی گفت: همزمان با این مناسبت، در اغلب شرکت‌ها و واحد‌های صنعتی استان، برنامه‌های آموزشی و مانور‌های عملی اطفای حریق با هدف ارتقای آمادگی نیروی کار در مواجهه با حوادث برگزار شد.

وی افزود: در این برنامه‌ها، کارشناسان ایمنی واحد‌های صنعتی با هماهنگی آتش‌نشانان مجموعه‌ها، ضمن ارائه آموزش‌های لازم به کارگران، نحوه مواجهه با شرایط اضطراری و استفاده صحیح از تجهیزات اطفای حریق را به صورت عملی تمرین کردند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ادامه داد: اجرای مانور‌های عملی این امکان را فراهم می‌کند که کارگران در کنار آموزش‌های تئوری، مهارت‌های لازم برای واکنش صحیح و سریع هنگام وقوع حریق و سایر شرایط بحرانی را نیز کسب کنند.

علی لقمانی با تأکید بر ضرورت استمرار آموزش‌های ایمنی در محیط‌های کار گفت: ارتقای سطح دانش و مهارت کارگران در کاهش حوادث و افزایش ایمنی در محیط‌های کار موثر است.

وی همچنین به برگزاری برنامه‌های متنوع در برخی شرکت‌ها به مناسبت روز ایمنی و آتش‌نشانی اشاره کرد و گفت: تجلیل از آتش‌نشانان و کارشناسان ایمنی، از دیگر برنامه‌هایی بود که در برخی واحد‌های صنعتی استان برگزار شد و فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های نیرو‌های فعال در حوزه ایمنی و حفاظت از نیروی انسانی فراهم کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های کارشناسان ایمنی و آتش‌نشانان صنایع استان، روز ایمنی و آتش‌نشانی را به تمامی خدمتگزاران این عرصه تبریک گفت و بر تداوم آموزش‌های علمی و عملی و تقویت فرهنگ ایمنی در محیط‌های کار تأکید کرد.