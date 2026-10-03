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ادارهکل مدیریت بحران استانداری اردبیل با صدور هشدار سطح زرد هواشناسی مبنی بر فعالیت سامانه بارشی همراه با وزش باد تند، گاهی بهصورت رگبار و رعدوبرق و ، از نفوذ توده هوای به نسبت سرد و مرطوب خزری همراه با مه غلیظ تا اواخر وقت یکشنبه (۱۲ مهر) در تمام استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از استانداری اردبیل، طبق این هشدار، وزش باد تند از شنبه، بارش نسبتاً شدید باران در بخشهایی از مناطق شمالی، نوار شرقی و نواحی منتهی به استان گیلان و دامنه کوههای باغرو، رگبار و رعدوبرق ، رخداد مه غلیظ و کاهش میدان دید بهویژه در نوار شرقی، دشت اردبیل و دامنه کوهستان سبلان از عصر شنبه تا صبح دوشنبه و کاهش محسوس بیشینه دمای هوا در روز یکشنبه بهویژه در شهرستانهای نمین، اردبیل، سرعین و خلخال مورد انتظار است.
از پیامدهای این وضعیت جوی میتوان به احتمال اصابت صاعقه در مناطق کوهستانی بهویژه ارتفاعات سبلان، آبگرفتگی برخی معابر عمومی، جاریشدن روانآب در برخی آبراههها، رخداد سیلاب ناگهانی در نواحی مستعد، اختلال در عملیات پروازی فرودگاههای استان و خسارت به محصولات قابل برداشت کشاورزی اشاره کرد.
اداره کل مدیریت بحران استان اردبیل به مردم توصیه کرده است از فعالیتهای کوهنوردی خودداری کرده و در ترددهای جادهای استان به ویژه در گردنه حیران به دلیل کاهش دید افقی احتیاط کنند.
این اداره کل همچنین بر اطلاعرسانی به عشایر در دامنه کوهستان سبلان، مدیریت دما و رطوبت در واحدهای تولیدی و اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از سیلاب ناگهانی تأکید کرده است.