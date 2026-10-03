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دویست و شانزدهمین شب حضور مردمی در میدان ۲۲ بهمن ایلام، همزمان با سالروز وعده صادق ۲، به نمایشی از حمایت از نیروهای مسلح و اتحاد و ایستادگی مردم تبدیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در دویست و شانزدهمین شب از این حضور مستمر، میدان ۲۲ بهمن ایلام همزمان با سالروز عملیات وعده صادق ۲، میزبان اقشار مختلف مردم بود.
شرکتکنندگان با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و تمثال رهبر معظم انقلاب، حمایت خود را از نیروهای مسلح اعلام کردند و بر اتحاد و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.
این مراسم که هر شب با استقبال گسترده مردم برگزار میشود، به یکی از جلوههای ثابت وحدت و همدلی در استان ایلام تبدیل شده است.