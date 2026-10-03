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نمایشگاهی از دستاوردهای ۸ پایگاه بسیج پاتاوه در مصلای امام هادی این شهر برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده سپاه شهرستان دنا گفت: در این نمایشگاه، گزیدهای از فعالیتهای بسیج در عرصههای فرهنگی، اجتماعی، سازندگی، کمکرسانی، جهاد تبیین، فضای مجازی، محرومیتزدایی و خدمترسانی، آموزش و مهارتآموزی، کارآفرینی و اشتغال، خانواده و جوانی جمعیت، فعالیتهای فرهنگی و هنری، علمی و آموزشی و همچنین دست بافتههای بسیجیان به نمایش عمومی گذاشته شده است.
قاسم انصاری افزود: این نمایشگاه به مدت ۴ روز به روی علاقمندان باز میباشد.