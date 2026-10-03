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رئیس کل دادگستری خوزستان با صدور پیامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی، فراجا را بازوی توانمند دستگاه قضایی در اجرای عدالت و ایجاد امنیت عمومی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس کل دادگستری استان خوزستان با گرامیداشت هفته فراجا، نیروی انتظامی را بازوی توانمند دستگاه قضایی در اجرای عدالت، مقابله با جرایم و ایجاد امنیت عمومی دانست و بر نقش مؤثر تعامل و همکاری میان مجموعه قضایی و انتظامی در تحقق امنیت پایدار تأکید کرد.
علی دهقانی در پیامی به مناسبت هفته فراجا، ضمن تبریک این مناسبت، از تلاشها و مجاهدتهای شبانهروزی حافظان نظم و امنیت کشور تقدیر کرد.
در متن پیام آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
امنیت، بستر اساسی آرامش، توسعه و تحقق عدالت در جامعه است و این مهم، مرهون تلاشهای خالصانه و مجاهدتهای شبانهروزی حافظان نظم و امنیت کشور است.
هفته فراجا، فرصتی مغتنم برای قدردانی از خدمات ارزشمند فرماندهان، کارکنان و سربازان فداکار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است؛ نیرویی که به عنوان بازوی توانمند دستگاه قضایی در اجرای عدالت، مقابله با جرایم و ایجاد امنیت عمومی، نقشی مؤثر و راهبردی در خدمت به مردم و صیانت از حقوق شهروندان ایفا میکند.
در استان خوزستان، با توجه به شرایط ویژه اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی، تعامل و همکاری سازنده میان دستگاه قضایی و مجموعه انتظامی، زمینهساز ارتقای امنیت پایدار، تسریع در رسیدگی به پروندهها و مقابله مؤثر با مخلان نظم و آرامش جامعه بوده است.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام نیروی انتظامی، بهویژه شهدای مدافع امنیت استان خوزستان، هفته فراجا را به فرماندهان، افسران، درجهداران، کارکنان خدوم و سربازان این نیروی پرافتخار تبریک و تهنیت عرض نموده و از تلاشهای ارزشمند آنان در مسیر خدمت به مردم شریف استان قدردانی میکنم.
توفیق روزافزون همه مدافعان نظم و امنیت کشور را در سایه عنایات حضرت ولیعصر (عج) و تحت رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) از خداوند متعال مسئلت دارم.
علی دهقانی؛ رئیس کل دادگستری استان خوزستان