پخش زنده
امروز: -
وزیر بهداشت در خصوص دوره هفتم اعتباربخشی بیمارستانها توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا ظفرقندی روز شنبه در آئین افتتاحیه دوره هفتم اعتباربخشی بیمارستانهای کشور و همایش ملی آموزش ارزیابان اعتباربخشی که در سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار شد، اظهار کرد: اعتباربخشی بیمارستانها با هدف ارزیابی کیفیت خدمات، ایمنی بیمار، نحوه ارائه خدمات در اورژانس و بخشهای معمولی، رضایتمندی بیماران و ارتقای کیفیت خدمات درمانی انجام میشود.
وی افزود: هفتمین دوره اعتباربخشی بیمارستانها آغاز شده و ارزیابان در این دوره درباره نحوه ارزیابی، آموزش و شاخصهای جدید اعتباربخشی آموزشهای لازم را دریافت میکنند.
وزیر بهداشت اضافه کرد: در این دوره موضوعاتی مانند ایمنی بیمارستان، مقاومت در برابر زلزله، الزامات آتشنشانی، تأمین برق، ژنراتور و انرژی در بخش فیزیکی مورد توجه قرار میگیرد و در بخش مدیریتی نیز نحوه اداره بیمارستان، اخلاق حرفهای و رفتار همراه با کرامت و احترام با بیمار بررسی خواهد شد.
ظفرقندی ادامه داد: باید مدیریت بیمارستانها به گونهای باشد که بیمار سرگردان نشود، مسیر درست دریافت خدمات را بشناسد و مسائل او در کوتاهترین زمان ممکن، بهویژه در مورد بیماران اورژانسی، رسیدگی شود.
وی با اشاره به سابقه حدود ۱۵ ساله اعتباربخشی بیمارستانها در کشور اظهار کرد: تاکنون ۶ دوره اعتباربخشی انجام شده و در هفتمین دوره، شاخصها با توجه به شرایط و نیازهای جدید مورد بازنگری قرار میگیرند.
وزیر بهداشت افزود: جمعبندی این جلسات در نهایت به یک برنامه اجرایی تبدیل و به ارزیابان اعتباربخشی در سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.