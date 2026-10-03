آیین معنوی سی وهشتمین جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان عصر امروز با ادای احترام به شهدای جنگ تحمیلی سوم در اصفهان آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ قائم‌مقام مدیر اجرایی سی‌وهشتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت: سی‌وهشتمین جشنواره با شعار رویای کودکان در پرده نقش‌جهان از امروز (شنبه) با ادای احترام به شهدای رمضان در گلستان شهدای اصفهان آغاز می‌شود و اکران رسمی فیلم‌ها از فردا در پنج نقطه شهر آغاز خواهد شد و تا شانزدهم مهرماه مهمان شهر دوستدار اصفهان است.

سید مهدی سجادزاده افزود: این دوره از جشنواره با رویکرد معنوی و با ادای احترام به شهدای رمضان در گلستان شهدای اصفهان افتتاح خواهد شد تا آغاز این رویداد فرهنگی با گرامیداشت یاد و نام شهدا و توجه به ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی همراه باشد.

قائم‌مقام مدیر اجرایی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان ادامه داد: در کنار این برنامه، تعامل و همراهی با موکب‌های سطح شهر نیز برپا شده و بخش‌هایی از فیلم‌های مرتبط با شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در این بستر اکران خواهد شد تا فضای جشنواره فراتر از سالن‌های سینما و در بستری از همدلی اجتماعی با مردم، کودکان و نوجوانان جریان پیدا کند.

سجادزاده با اشاره به آغاز اکران‌های رسمی جشنواره از فردا، دوازدهم مهر گفت: فیلم‌های این دوره از فردا به‌صورت رسمی اکران خواهد شد و این اکران‌ها تا پانزدهم مهر ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه یکی از رویکرد‌های این دوره، توزیع متوازن خدمات فرهنگی در سطح شهر است، تصریح کرد: اکران فیلم‌ها در پنج نقطه اصفهان شامل مرکز، شمال، جنوب، شرق و غرب شهر برنامه‌ریزی شده است تا کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها در مناطق مختلف امکان دسترسی آسان‌تر به آثار جشنواره را داشته باشند.

قائم‌مقام مدیر اجرایی جشنواره افزود: در بخش مرکزی، سینما چهارباغ میزبان اکران‌هاست و در جنوب شهر سینمای سیتی‌سنتر، در شرق سینما فدک و در غرب نیز سینما‌های بهمن در منطقه ۱۵ و مهتاب در رهنان در نظر گرفته شده است؛ این پراکندگی با هدف دسترسی عادلانه‌تر شهروندان به خدمات فرهنگی و جلوگیری از تمرکز برنامه‌ها در یک نقطه از شهر انجام شده است.

سجادزاده با اشاره به حضور گسترده نوجوانان در این دوره از جشنواره تاکید کرد: در این دوره ۱۷۰۰ داور و خبرنگار نوجوان در فرایند ارزیابی و پوشش جشنواره مشارکت دارند که حضور این تعداد نوجوان، جلوه‌ای از شور، نشاط و مشارکت دانش‌آموزی در یکی از مهم‌ترین رویداد‌های فرهنگی شهر اصفهان است.