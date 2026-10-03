چمران:
مدیریت شهری،باید آرامش و آسایش روح و جسم مردم را فراهم کند
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: وظیفه مدیریت شهری این است که برای تأمین آرامش و آسایش روح، روان و جسم مردم تا جایی که میتواند تلاش کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مهدی چمران در مراسم افتتاح مجموعه ورزشی ازگل در منطقه یک تهران با اشاره به نقش مدیریت شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان گفت: وظیفه مدیریت شهری این است که برای آرامش و آسایش روح، روان و جسم مردم تا جایی که میتواند تلاش کند و در این مسیر از ظرفیتهای موجود برای خدمترسانی بهتر به شهروندان استفاده کند.
وی با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای ورزشی افزود: ایجاد و توسعه مجموعههای ورزشی، بخشی از مسئولیت مدیریت شهری در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است و باید زمینه استفاده هرچه بیشتر مردم از این امکانات فراهم شود.
فعالیت مدیریت شهری حتی در شرایط جنگ متوقف نشد
در ادامه این مراسم، شهردار منطقه یک تهران، با اشاره به تداوم فعالیتهای مدیریت شهری در شرایط جنگی گفت: فعالیتهای شهرداری حتی در شرایط جنگ نیز متوقف نشد و نیروهای شهرداری در آن ایام از نخستین افرادی بودند که برای رفع گرهها و مشکلات ایجادشده در شهر حضور پیدا میکردند.
هادی حقبین،افزود: عوامل مدیریت شهری تلاش کردند در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکلات و بازگرداندن شرایط عادی اقدام کنند؛ بهگونهای که در برخی موارد تنها چند ساعت پس از وقوع حادثه، شرایط به وضع عادی بازمیگشت و گویی اتفاقی رخ نداده است.
شهردار منطقه یک ادامه داد: این حضور مستمر و واکنش سریع نیروهای شهرداری، نقش مهمی در افزایش تابآوری شهر و حفظ روند خدمترسانی به شهروندان داشت.
حقبین با اشاره به بهرهبرداری از مجموعه ورزشی ازگل گفت: توسعه زیرساختهای شهری و ایجاد فضاهای ورزشی نیز در همین چارچوب دنبال میشود تا خدمات مدیریت شهری در کنار پاسخگویی به نیازهای روزمره شهروندان، به حوزه سلامت، نشاط و کیفیت زندگی آنان نیز توجه داشته باشد.
بهرهبرداری از دومین مجموعه بزرگ ورزشی منطقه یک
مجموعه ورزشی ازگل با مساحت ۵هزارو ۲۰۰ مترمربع، پس از مجموعه ورزشی قائم با ۷هزارو ۵۰۰ مترمربع، دومین مجموعه بزرگ ورزشی منطقه یک تهران محسوب میشود که در قالب دویستوسیامین پویش «امید و افتخار» به بهرهبرداری رسید.
این مجموعه در چهار طبقه احداث شده و دارای سالنهای تخصصی ورزشهای توپی، کشتی، ورزشهای رزمی و بدنسازی و همچنین فضاهای اداری است.
برای این مجموعه همچنین پارکینگ با ظرفیت ۶۰ خودرو پیشبینی شده است. استفاده از فناوریهای پاک و توجه به الزامات زیستمحیطی از دیگر ویژگیهای این پروژه عنوان شده و چهار دستگاه شارژ سریع خودروهای برقی نیز در آن نصب شده است.
بهرهبرداری از مجموعه ورزشی ازگل با هدف توسعه زیرساختهای ورزشی و افزایش دسترسی شهروندان به امکانات استاندارد ورزشی انجام شده است.