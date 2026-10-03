به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، کارشناس مسئول برنامه‌های غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان بهزیستی استان گفت: طرح کشوری غربالگری شنوایی کودکان ۳ تا ۵ سال با هدف شناسایی به‌موقع اختلالات شنوایی و فراهم کردن زمینه مداخله زودهنگام در خراسان جنوبی اجرا می‌شود.

شهرزاد کرد افزود: میزان اجرای این طرح در ۶ ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۸۰ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اجرای غربالگری در شهرستان‌های استان گفت: در سه‌ماهه دوم سال جاری، ۷ هزار کودک ۳ تا ۵ سال در شهرستان‌های خوسف، درمیان، نهبندان، سربیشه، زیرکوه و قاینات تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.

کارشناس مسئول برنامه‌های غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره به نبود شنوایی‌شناس در این شهرستان‌ها افزود: برای جلوگیری از وقفه در ارائه خدمات تخصصی، شنوایی‌شناسان از مرکز استان به این مناطق اعزام شدند و غربالگری کودکان به‌صورت سیار انجام شد.

کُرد این شیوه اجرا را از اقدامات خلاقانه و ارزشمند دفتر پیشگیری از معلولیت‌های بهزیستی خراسان جنوبی دانست و گفت: با استفاده از ظرفیت نیرو‌های تخصصی مرکز استان، امکان ارائه خدمات غربالگری در شهرستان‌های فاقد شنوایی‌شناس فراهم شد و کودکان این مناطق نیز از خدمات پیشگیرانه بهره‌مند شدند.