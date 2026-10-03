به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، از تشکیل کمیته تخصصی بهبود تولیدات گیاهی در قالب ساختار جدید شورای کشاورزی استان خبر داد.

باقری با اشاره به برگزاری نخستین جلسه این کمیته، تأکید کرد:این ساختار با هدف هم‌افزایی میان معاونت‌های تخصصی و مدیریت شهرستان‌ها، حل چالش‌های بخش تولیدات گیاهی و معرفی به شورای کشاورزی استان برگزار شد.

وی تشکیل این کمیته را در راستای سیاست‌های جدید شورای کشاورزی و با هدف هم افزایی و هماهنگی میان معاونت تخصصی و مدیریت شهرستان‌ها و بهبود فرایند ارائه پیشنهاد‌ها و روند تصمیم گیری، پیگیری مصوبات کمیته تخصصی و گزارش در شورای کشاورزی استان برشمرد.

باقری گفت: براساس دستورالعمل جدید شورای کشاورزی، ٨ کمیته شامل توسعه مدیریت و منابع انسانی، بهبود تولیدات گیاهی، تولیدات دامی، برنامه ریزی و امور اقتصادی، توسعه بازرگانی و صنایع، آب و خاک، امور اراضی و کمیته عمومی براساس ماموریت‌های تخصصی تشکیل شده است که دبیران مناطق کمیته ها، موضوعات تخصصی در حوزه‌های مختلف را بررسی و نتیجه را به روسای کمیته‌های ٨ گانه اعلام می‌کنند.