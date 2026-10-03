به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در این مراسم ضمن تبریک سال تحصیلی جدید و آرزوی توفیق برای دانش آموزان، از اقدام دو حوزه کمیته امداد امام خمینی (ره) و آموزش و پرورش در برپایی مراسم جشن عاطفه‌ها قدرانی کرد و گفت: جشن عاطفه ها، نماد نوع دوستی، محبت و همدلی است.

هاشمی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، افزود: سال تحصیلی جدید را در حالی آغاز کرده‌ایم که جای رهبر شهیدمان، شهدای جنگ‌های یک سال اخیر و به ویژه دانش اموزان بیگناه مدرسه شجره طیبه میناب خالی است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان نیز با بیان اینکه جشن عاطفه ها از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهر برای تهیه نوشت افزار و پوشاک برای ۲۰ هزار دانش آموز نیازمند آغاز شده است، افزود: تاکنون ۲۰ میلیارد تومان برای دانش آموزان تامین شده است.

عرب افزود: خیران می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به ۰۵۶#*۸۸۷۷*، شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۵۸۸۹۰، نصب سامانه نیکوکاری، دریافت اشتراک صفحه نیکوکاری سما، پرداخت از طریق سکوی صدقه من و دریافت لینک آن با ارسال عدد ۸ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳ و مراجعه به دفاتر امداد و مراکز نیکوکاری استان واریز کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تعداد دانش آموزان زیرپوشش این نهاد را ۲۰ هزار نفر اعلام کرد.

وی مجموع کمک‌های جمع آوری شده جشن عاطفه‌ها در سال گذشته را بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از این رقم یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از طریق مدارس جمع آوری شده است.