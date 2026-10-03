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رئیس مرکز بهداشت دزفول گفت: فعالیت بدنی منظم نقش مهمی در پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر ازجمله بیماریهای قلبیعروقی، دیابت، برخی سرطان ها، نظیر سرطان روده بزرگ ایفا میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامرضا زادمهر با تأکید بر اهمیت فعالیت بدنی منظم در پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر (بیماریهای قلبیعروقی، دیابت، برخی سرطان ها..)، اظهار داشت: فعالیت بدنی منظم میتواند احتمال ابتلا به سرطان روده بزرگ را حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش دهد و نقش مهمی در حفظ سلامت و کاهش مرگومیر ناشی از بیماریهای مزمن داشته باشد.
وی افزود: بر اساس شواهد موجود، انجام روزانه ۳۰ تا ۶۰ دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط تا زیاد میتواند در محافظت از بدن در برابر سرطان روده بزرگ مؤثر باشد؛ با این حال، برای بهرهمندی از فواید ورزش، الزاماً انجام فعالیتهای شدید ضروری نیست و فعالیتهایی مانند پیادهروی تند و منظم نیز میتواند فواید قابل توجهی برای سلامت داشته باشد.
زادمهر ادامه داد: فعالیت بدنی منظم از مسیرهای مختلفی میتواند خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهد که از جمله آنها میتوان به کمک به تنظیم وزن بدن، کاهش عوامل التهابی، تنظیم سطح هورمونها، بهبود عملکرد انسولین و تقویت دستگاه ایمنی اشاره کرد.
رئیس مرکز بهداشت دزفول با اشاره به اهمیت تداوم فعالیت بدنی بیان کرد: حتی افرادی که سالها فعالیت بدنی منظم نداشتهاند، با آغاز تحرک و ادامه آن میتوانند از مزایای سلامتبخش فعالیت بدنی بهرهمند شوند و خطر مرگومیر خود را کاهش دهند.
وی میگوید: روزانه حداقل ۳۰ دقیقه پیادهروی تند میتواند انتخابی ساده و در دسترس برای افزایش فعالیت بدنی باشد و علاوه بر کمک به کاهش خطر سرطان روده بزرگ، در کاهش خطر مرگ زودرس، بیماریهای قلبیعروقی، سکته مغزی و دیابت نیز مؤثر است.
رئیس مرکز بهداشت دزفول در پایان تأکید کرد: تحقیقات علمی نشان دادهاند بزرگسالان باید ۵ روز یا بیشتر در هفته، روزانه دستکم ۳۰ دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط، معادل حداقل ۱۵۰ دقیقه در هفته، داشته باشند؛ یا ۳ روز یا بیشتر در هفته، روزانه دستکم ۲۵ دقیقه فعالیت بدنی با شدت زیاد، معادل حداقل ۷۵ دقیقه در هفته، انجام دهند. افزایش فعالیت بدنی و کاهش کمتحرکی، گامی مهم در مسیر پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر و ارتقای سلامت جامعه است.