

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: دمای هوا تا صبح فردا به طور نسبی افزایش پیدا می‌کند و به تدریج از ظهر فردا تا صبح سه شنبه روند تغییرات دما در استان کاهشی خواهد بود.

لطفی افزود: با توجه به الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیش یابی عددی تا فردا شرایط جوی در قالب نقاط خراسان جنوبی پایدار و یکنواخت پیش بینی می‌شود.

وی گفت: به تدریج از فردا افزایش سرعت وزش باد و در مناطق مستعد گرد و خاک قابل پیش بینی است.

صبح امروز سربیشه با کمینه دمای ۸ درجه سیلسیوس خنک‌ترین و بندان با بیشینه دمای ۴۱ درجه سیلسیوس گرم‌ترین نقاط خراسان جنوبی بوده است.

نوسانات دمایی در مرکز خراسان جنوبی هم بین ۱۵ و ۳۲ بوده است.