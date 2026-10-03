افزایش دمای هوا تا صبح فردا (۱۲ مهر) در خراسان جنوبی
دمای هوا تا صبح فردا (۱۲ مهر) در خراسان جنوبی به طور نسبی افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: دمای هوا تا صبح فردا به طور نسبی افزایش پیدا میکند و به تدریج از ظهر فردا تا صبح سه شنبه روند تغییرات دما در استان کاهشی خواهد بود.
لطفی افزود: با توجه به الگوی نقشهها و خروجی مدلهای پیش یابی عددی تا فردا شرایط جوی در قالب نقاط خراسان جنوبی پایدار و یکنواخت پیش بینی میشود.
وی گفت: به تدریج از فردا افزایش سرعت وزش باد و در مناطق مستعد گرد و خاک قابل پیش بینی است.
صبح امروز سربیشه با کمینه دمای ۸ درجه سیلسیوس خنکترین و بندان با بیشینه دمای ۴۱ درجه سیلسیوس گرمترین نقاط خراسان جنوبی بوده است.
نوسانات دمایی در مرکز خراسان جنوبی هم بین ۱۵ و ۳۲ بوده است.