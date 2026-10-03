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استاندار سمنان از برنامهریزی برای تشکیل کارگروه رفع موانع و مشکلات صنعت گردشگری این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در نشست هماندیشی با فعالان و سرمایهگذاران بخش گردشگری استان که به مناسبت هفته گردشگری برگزار شد، با اشاره به ضرورت حمایت از این بخش، اظهار کرد: برای رفع مشکلات و موانع موجود در صنعت گردشگری استان، کارگروهی با حضور دستگاههای مرتبط تشکیل خواهد شد تا مسائل این حوزه به صورت تخصصی بررسی و پیگیری شود.
وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی فعالیتهای گردشگری افزود: با برگزارکنندگان تورهای غیرمجاز، از طریق مراجع قانونی و برنامههای جدید تعزیرات حکومتی، برخورد خواهد شد.
استاندار سمنان همچنین بر حمایت علمی، کارشناسی و تخصصی از سرمایهگذاران حوزه گردشگری تأکید کرد و گفت: تلاش میشود مشکلات و موانع پیش روی سرمایهگذاری در این صنعت برطرف شود.
کولیوند با اشاره به برخی اختلاف نظرها و مسائل موجود در حوزه گردشگری استان بیان کرد: مشکلات صنعت گردشگری قابل حل است و اختلافنظرهایی که وجود دارد نیز با گفتوگو و همکاری دستگاههای مرتبط و فعالان این حوزه، بهویژه در مسیر جذب سرمایه گذار و گردشگر، قابل برطرف شدن است.
در این نشست، سرمایهگذاران و فعالان بخش گردشگری استان بر ضرورت توجه بیشتر به مشکلات این حوزه تأکید کردند.
پرداخت تسهیلات به سرمایهگذاران، نصب تابلوهای معرفی و راهنمای اماکن و جاذبههای گردشگری، مسائل مرتبط با مالیات و همچنین هزینه و تأمین حاملهای انرژی از جمله مهمترین موضوعات مطرحشده از سوی سرمایهگذاران بود.
محمد طاهریان، معاون سرمایهگذاری و گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان با اشاره به روند اجرای طرحهای گردشگری استان گفت: امسال ۲۰ طرح گردشگری با اعتباری بالغ بر ۲ همت در استان سمنان در حال اجراست که زمینه اشتغال حدود ۳۰۰ نفر را فراهم خواهد کرد.
وی افزود: هدف از اجرای این طرحها، افزایش مشارکت بخش خصوصی و دولتی در حوزه اشتغال، اقتصاد و توسعه استان و همچنین تقویت صنعت گردشگری استان سمنان است.
نشست هماندیشی فعالان و سرمایهگذاران گردشگری استان سمنان همزمان با هفته گردشگری و با هدف بررسی ظرفیتها، مشکلات و راهکارهای توسعه این صنعت و نیز تجلیل از قدردانی از ۶۰ فعال گردشگری استان سمنان در مهدیشهر برگزار شد.