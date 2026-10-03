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دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر ضرورت تبدیل حکمرانی خانواده به اقدام عملی در میدان تاکیدکرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه گفت: پشتیبانی از مجموعههای فرهنگی، گروههای جهادی و نیروهایی که در میدان و در ارتباط مستقیم با خانوادهها و نسل جوان فعالیت میکنند، اهمیت فراوانی دارد؛ چراکه فعالیت فرهنگی و اجتماعی در میدان، نیازمند صبر، دانش، توانمندی و حمایت است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تجربههای موجود در حوزه خانواده، طرحهایی همچون «نیلوفرانه» و «جنات خانواده» را نمونههایی از اقداماتی دانست که با حضور میدانی و با هدف مواجهه با مسائل واقعی جامعه شکل گرفتهاند و افزود: باید از نیروهایی که با وجود امکانات محدود، با انگیزه و اخلاص برای حل مسائل جامعه تلاش میکنند، حمایت و پشتیبانی شود.
خسروپناه با تأکید بر ضرورت عبور از مرحله صرفاً بیان مسئله و مطالبهگری گفت: در حوزه فرهنگ و خانواده، هنر اصلی آن است که افراد از مرحله نقد و طرح مشکل عبور کنند و برای حل مسائل، در میدان حضور یابند و اقدام عملی انجام دهند. تجربههای موفقی در کشور وجود دارد که میتوان با توجه به اقتضائات هر منطقه، از آنها بهره گرفت و الگوهای مؤثر را توسعه داد.
وی در ادامه، شناخت دقیق خانواده را مقدمه هرگونه سیاستگذاری مؤثر دانست و گفت: در حوزه خانواده باید سه ساحت «خانواده محقق»، «خانواده مطلوب» و «تغییر خانواده محقق به خانواده مطلوب» مورد توجه قرار گیرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: شناخت «خانواده محقق» نیازمند تحقیقات میدانی و علمی است و دانشگاهها و مراکز علمی، بهویژه مراکز علمی استان قم، میتوانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند. از سوی دیگر، شناخت «خانواده مطلوب» نیز نیازمند بهرهگیری از ظرفیت حکمت، فقه، اخلاق و ارزشهای دینی است.
خسروپناه حکمرانی خانواده را فراتر از یک عنوان یا شعار دانست و تصریح کرد: حکمرانی خانواده مجموعهای از سیاستگذاری، تنظیمگری، راهبری، اجرا و نظارت است و طرحهایی مانند «جنات خانواده» در بخش اجرا و حضور میدانی این الگوی حکمرانی قرار میگیرند.
وی تأکید کرد: موفقیت در حکمرانی خانواده مستلزم آن است که ظرفیتهای علمی و پژوهشی در کنار نیروهای فعال میدان قرار گیرند تا شناخت دقیق مسئله، طراحی راهکار و اجرای برنامههای عملیاتی در یک زنجیره منسجم دنبال شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی حفظ وحدت و انسجام اجتماعی و ملی را از مهمترین ضرورتهای شرایط کنونی دانست و گفت: هیچ امری نباید به عاملی برای ایجاد تفرقه و کاهش امید و اعتماد عمومی تبدیل شود.
وی با اشاره به برخی رفتارها در فضای مجازی خاطرنشان کرد: اگر در عملکرد یک مسئول یا یک مجموعه ایرادی مشاهده میشود، مسیر اصلاح باید از تذکر، گفتوگو و پیگیری برای رفع آن ایراد عبور کند و نباید با انتشار محتواهایی که زمینه تخریب و اختلاف را فراهم میکند، به سرمایه اجتماعی آسیب زد.
خسروپناه با تأکید بر اینکه نقد باید با هدف اصلاح صورت گیرد، اظهار کرد: ممکن است هر فرد یا مجموعهای دچار خطا شود، اما هدف باید اصلاح و کمک به یکدیگر برای رفع مشکلات باشد، نه مچگیری و ایجاد حاشیه.
وی افزود: در حوزههای فرهنگ، علم، فناوری، مسائل اجتماعی و تعلیم و تربیت، ایجاد حاشیه و تفرقه میتواند پیامدهای گستردهای داشته باشد؛ بنابراین صیانت از امید، اعتماد و انسجام اجتماعی باید مورد توجه همه فعالان این عرصهها قرار گیرد.